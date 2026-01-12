婦援會表態「不贊成代理孕母合法化」 喊話：女性子宮不可作為工具或商品

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨立委陳昭姿積極推動代理孕母法案，民眾黨前主席柯文哲近日也為此拜會立法院朝野黨團，不過代理孕母議題仍引發社會爭議。婦女救援基金會（以下簡稱婦援會）今(12)日表態，女性子宮不可作為他人生產的工具或商品，基於保障女性生育自主和身體自主權、身心傷害的風險與權益，不贊成代理孕母合法化。

婦援會表示， 衛福部提出《人工生殖法》草案中將舉辦多場公聽會共識後，已將代理孕母相關法條脫鉤，然而上週修法中，仍有委員仍堅持提出要通過代理孕母法案。婦援會認為，《人工生殖法》跟代理孕母屬不同範疇的議題，應開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術，以保障女性擁有生育自己子女的生育權。

廣告 廣告

婦援會指出，代理孕母將女性的子宮當作他人的生產工具，將造成對女性，尤其弱勢女性的剝削。同時在懷孕中有照顧、生產的風險，以及對孩子的情感部分，這些都對女性的身心健康也相當大，甚至會影響到胎兒。這涉及不僅是婦女和兒童人權，還有健康、法律及更多議題，不應該放在《人工生殖法》一起來修法。

婦援會說明，代理孕母目前最常見的人工生殖技術選擇，為「人工授精」和「試管嬰兒」兩大技術皆涉及向另一位女性租用/借用子宮，將女性的子宮是視為他人的生產工具而出現「商品化」的問題。婦援會認為，實務上委託者和代孕母，具有經濟社會地位上的不對等，因為一套代孕流程下來並不便宜，通常都是有錢人才有能力找代理孕母。

婦援會稱，儘管再怎麼的完備法律程序，例如用資格篩選確保代孕母具有良好的心理素質及家庭照顧，仍無法避免女性受到人情壓力而被「自願」成為代孕母；或當女性處於經濟或社會困境時，有可能會選擇從事代理孕母來增加經濟來源。以上兩種雖看似出於自由選擇，實際上很容易因為代孕雙方地位不對等，使得代孕母的自主權被隱視。而有些代理孕母的技術會選擇多胚胎移植的方法，來提高著床機會而形成多胎妊娠，在風險上比自然懷孕風險還大。

婦援會強調，理解傳統中女性渴望有子女的壓力社會文化，但也可以透過收養子女成為一種代理孕母替代方案。因此，婦援會認為，女性子宮不可作為他人生產的工具或商品，基於保障女性生育自主和身體自主權、身心傷害的風險與權益，不贊成代理孕母合法化。

原始連結







更多華視新聞報導

再槓「人工生殖法」！ 陳昭姿續轟綠委 吳思瑤：代孕配套欠缺

民眾黨「兩年條款」有變數？ 柯文哲：我們私下討論

林淑芬嗆「陳九條」問僅有9條保障夠嗎？ 陳昭姿舉牌回應「正副總統都支持代孕」

