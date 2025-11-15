婦搭台鐵新自強號強占對號座 遭警拖離嗆「買錯又怎樣」

記者許宇捷、張展誌、沈明志／台中報導

台鐵的新自強號上，一名女乘客疑似占用對號座兩個位子，一路從台北南下到台中，坐了兩段路程，期間車長勸導離開她就是不配合，最後在台中大甲火車站被警方強制抬下車，過程中女乘客還狂喊救命。

台鐵新自強號上一名女乘客坐錯位子。

乘客：「沒有不肯起來，因為他說是自由座。」

員警：「這邊不是自由座。」

乘客：「我都買票了，你為什麼不讓我坐咧？」

員警：「因為妳買錯票了。」

列車上坐在位置上的婦人態度強勢，朝著員警瘋狂飆罵。

乘客：「解除契約要還我錢啊。」

員警：「我們要幫妳處理啊，幫妳處理啊。」

乘客：「現在嗎？現在啊，買錯車票是我的事。」

警員：「妳聽我講完，我們有告知妳配合。」

乘客：「跟你們有什麼關係呢？」

員警：「妳先配合我們下去，不然強制帶離。」

乘客：「救命啊！救命啊！」

女乘客經勸導後不聽，遭警方強制帶離。

這名女子疑似占用對號座，不願意配合列車長勸導，進而請警方協助，雙方僵持一段時間後婦人被強制拖離車廂，狂喊救命、雙手亂揮還波及其他乘客。

其他民眾表達看法。

其他乘客：「侵占人家的權利啊，這樣不行啊。」

其他乘客：「如果我錯了我會下車啊。」

其他乘客：「人家是買對號座的欸，已經買好了，那你就是沒有資格去坐人家的號碼。」

事發就在昨（14）日晚上台鐵145次新自強號上，這名年約55歲的劉姓女子要從台北南下到台中，但她卻拿著別的班次的火車票搭上新自強的對號座。

警方出面說明。

鐵路警局大甲所派出所副所長柯敏郎：「持有非該班次之車票，並占用他人座位，經列車長勸導不聽，並告知運送契約規定後予以解除運送契約。」

女子拿錯的票坐錯的位子屢勸不聽，整台列車也因為她延誤了15分鐘，最後還是在台中大甲車站被警方強制拖下車。

