婦搭捷運大喊「要殺人」！車廂爆口角 警衝古亭站逮人

婦人在捷運車廂大喊要殺人，驚動警方前往處理。示意圖，廖瑞祥攝



一名婦人今天（1/10）搭乘台北捷運時，在車廂內與人爆發口角，一度情緒激動大喊「要殺人」，其他乘客嚇得趕緊報案；警方獲報衝入古亭站內將婦人帶回偵訊，目前正試圖聯繫報案人釐清事發經過。

事發在晚間6時許，年約60歲的婦人在車廂內與人發生爭執，轄區中正二分局獲報急忙衝向現場，將情緒不穩的婦人拉出車外。偵訊時，婦人否認說過「要殺人」，警方在她身上並未發現違禁品，聯絡其子女，但對方不願理會。與婦人發生爭執的當事人與報案人目前聯繫不上，將持續釐清案情。

