婦散步忘回家路「寒風中發抖」仍裝鎮定…見兒秒「破防淚崩」緊擁惹鼻酸

社會中心／台中報導

李婦日前清晨外出散步時，突忘記回家的路。（示意圖，非當事者／pixabay）

台中市東區一名李姓婦人（83歲）日前清晨外出散步時，因記憶力衰退突迷失方向，獨自在寒風中的進德路徘徊。熱心民眾見狀提供椅子並報警求助，轄區第三分局警員獲報後，暖心將衣著單薄的李婦載回派出所安置。當李婦見到聞訊趕來的兒子時，強作鎮定的情緒瞬間潰堤，母子倆在警局相擁而泣，場面令人動容。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所表示，日前清晨6時許執行巡邏勤務時，接獲民眾通報進德路段有長者需要協助。警員火速趕抵現場，發現李婦獨自坐在路口的椅子上，神情顯得無助。報案民眾向警方表示，稍早發現老婦人在附近徘徊許久，且步伐踉蹌不穩，擔心發生意外，趕緊搬來椅子讓她休息並報警。

廣告 廣告

由於當時清晨氣溫偏低，衣著單薄的李婦在寒風中微微發抖，在面對警方詢問時，她雖能清楚說出姓名與出生年月日，卻無奈地表示：「明明知道家就在附近，但腦海中怎麼想都想不起回家的路。」警方查證身分後，確認李婦住處雖不遠，但考量天氣寒冷且老婦體力透支，為確保安全，決定先將其載回駐地休息，並同步聯繫家屬。

李婦兒子接獲通知後火速趕往派出所，兒原本在警局內強裝鎮定的李婦，卻在見到兒子的那一刻，壓抑許久的恐慌與壓力終於釋放，當場淚水潰堤；警員見狀趕緊遞上衛生紙，兒子也立刻上前緊緊擁抱並輕聲安撫母親。在一旁警員的見證下，母子倆平安團圓，並對警方與熱心民眾的暖舉表達深切感激。

更多三立新聞網報導

中山區惡火吞噬病弱情侶！盲翁跛女「躺床淪焦屍」兒下午探視竟成永別

昔性感燦笑今包緊緊痛哭…太子集團美女特助喊冤：只跑腿！50萬交保

家人遇害還挺廢死？林欣怡昔認「我真的不知道」 網怒挖舊文轟：偽善

茗香園老闆涉洗錢30億…剛買的千萬保時捷911月底法拍

