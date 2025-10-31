婦檢查地板十幾次非單純潔癖！醫：是強迫症的典型表現

過度愛乾淨是單純的潔癖還是心理疾患？楊逸鴻醫師指出，許多人口中的「潔癖」可能是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，但實際上是不同的心理狀態，治療方向也有所差異。

一名年近六旬的家庭主婦因長期陷入檢查地板是否有落髮的焦慮中，即使剛檢查過確定乾淨，幾分鐘後仍忍不住再度查看。（圖／Photo AC）

一名年近六旬的家庭主婦因長期陷入檢查地板是否有落髮的焦慮中，即使剛檢查過確定乾淨，幾分鐘後仍忍不住再度查看，反覆十多次才罷休。甚至外出買菜途中，也會突然折返家中再次檢查。雖然地板一塵不染，但家中其他地方反而因無暇整理而雜亂不堪。

臺北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻解釋，這類重複、無法控制的行為，正是強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）的典型表現。強迫症患者常出現強迫思考與強迫行為，即明知不合理、卻無法停止的念頭或動作。若症狀造成生活困擾，建議接受治療。

廣告 廣告

「過去治療以心理諮商為主，效果有限；隨著精神科藥物進步，現今多採用抗憂鬱劑為主的藥物治療，有時輔以抗焦慮或抗精神病藥，效果良好。」楊逸鴻表示，大多數患者經一年穩定治療後，大腦功能可恢復平衡，並逐步停藥。

另一位同樣年近六旬的主婦則對整體秩序要求極高，桌椅要對齊、毛巾四角要平整。（示意圖／Pixabay）

另一位同樣年近六旬的主婦則呈現不同狀況。她檢查地板後若沒發現髮絲，一天內不會重複檢查，但對整體秩序要求極高：桌椅要對齊、毛巾四角要平整、冰箱內食物要分類排列。家中總是一塵不染，但她常為趕進度、力求完美而焦慮不安，甚至因家人打亂秩序而動怒。

楊逸鴻指出，這類情況屬於強迫人格（Obsessive-Compulsive Personality）。患者多追求秩序、完美與控制感，有時甚至表現在「囤物」傾向，捨不得丟東西、覺得物品將來一定有用。雖不一定需要治療，但若已造成家庭衝突或生活壓力，仍建議尋求協助。

對於強迫人格的治療，楊逸鴻表示主要以心理治療為主，必要時可搭配抗焦慮劑、抗憂鬱劑或安眠藥。（示意圖／photo AC）

對於強迫人格的治療，楊逸鴻表示主要以心理治療為主，必要時可搭配抗焦慮劑、抗憂鬱劑或安眠藥，效果通常良好，症狀穩定後可逐步停藥。

楊逸鴻提醒，強迫相關問題並非意志薄弱或「太愛乾淨」，而是大腦功能暫時失衡的表現。若過度追求完美、整潔或檢查行為，已導致焦慮、失眠或家庭緊張，就應及早尋求專業協助。他強調，潔淨與秩序本身沒錯，但當它變成壓力，就需要學習適度放手。在專業治療與家人理解的支持下，多數患者都能恢復平衡、重新找回自在的生活。

延伸閱讀

11月新制！普發1萬11/5線上登記 高鐵取消彈性乘車

史上最低！美調降明年難民進入上限至7500人 優先接收南非白人

疑內輪差視線死角！桃園垃圾車擦撞女騎士、無生命徵象急送醫