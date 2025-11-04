婦深夜停格幸有GPS神救援 警暖接力助母女團圓

▲ GPS定位加上員警暖心救援，婦人順利平安返家。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名77歲羅姓婦人日前復健結束返家途中，因久等不到直達公車，臨時改搭前往火車站的班次，心想可先縮短返家距離，未料卻因此迷失街頭。家人發現母親深夜未返家，透過手機定位功能得知她人在東區一帶，遂請警方協助尋找。員警獲報後立即展開搜尋，順利尋獲羅婦並協助她平安返家，一家人對警方的援助均深表感謝。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員蘇任宣於10月23日晚間9點多在所內值勤時，接獲一名女子來電，她焦急地表示患有失智症的母親不知何時獨自外出，由於母親過去曾有走失經驗，家人特地開啟手機定位功能監測動向，發現母親疑似在火車站附近徘徊，因她人在外地，便懇請警方前往協助尋找，確保其安全。巡邏警員余盛評接獲派遣後，立刻趕往定位顯示的干城站周邊展開搜尋，最終在雙十路人行道上發現一名特徵相符的婦人，他輕喚羅姓婦人名字，告知家人正在找她，她也帶著顫抖的語氣回應：「我也是！」

▲聽見員警呼喚自己的名字，婦人也喜出望外。

據羅姓婦人表示，當天她從潭子搭車至南區的醫院進行復健，返家時因久等不到公車，臨時改搭前往火車站的班次，心想至少可縮短回家距離，未料體力不支、又找不到回程乘車處，只能在街頭徘徊，見到員警上前關心，真的鬆了一口氣。員警隨即先將婦人帶回派出所休息，並通知家屬母親已平安找到，由於婦人不願麻煩家人特地前來接送，最後選擇自行搭乘計程車返回潭子住家，員警貼心確認其住址無誤後，叮囑駕駛協助安全送達。事後警方再致電家屬確認，得知婦人已順利返家，電話那頭也傳來她的感謝聲，讓員警十分欣慰。

警方呼籲，隨著超高齡化社會來臨，家中如有年長長輩，建議家屬平日多加留意其作息與外出動向，並可協助配戴愛心手鍊、隨身放置聯絡資訊或使用GPS定位設備，以備不時之需。警方也呼籲，若在街頭發現需要協助的長輩，請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方，協助他們平安返家。（照片記者鄭瑞芳翻攝）