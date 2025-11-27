婦烈日迷航驚魂 警民合作速助平安返家

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局第一分局繼中派出所日前在暑氣逼人的午後，成功協助一名年約 80 歲的蔡姓老婦平安返家。員警蔡燈義、陳冠宇於巡邏勤務中接獲民眾報案，指稱有一名老婦在街頭來回踱步，疑似走失。兩員警迅速趕往現場，發現老婦獨自站在路旁，神情顯得焦急與困惑，額頭上還掛著汗珠，顯見已在外徘徊多時。

迷途 80 旬老婦烈日下徘徊，繼中熱心警合力解謎助返家。（圖／記者澄石翻攝）

員警上前關心後得知，蔡姓老婦（32年次）當日上午前往平等澄清醫院擔任志工，如往常般結束服務後準備返家，卻突然想不起回家的正確方向。她僅記得住家位於成功路附近，周遭鄰近一間剛開幕不久的飯店，其餘資訊皆十分模糊。由於天氣炎熱，老婦體力明顯不支，警方立即先協助她上車休息、補充水分，並耐心安撫情緒。

談話間，員警進一步得知老婦獨居於臺中市區，兩名子女因在北部工作無法長時間陪伴，老婦則以擔任志工作為生活重心，用自身力量回饋社會。也因為平時多獨自行動，這次才會在迷失方向後無人可即時協助。

警方根據老婦提供的零碎線索，推估其住處可能位於成功路與中華路口附近一帶。兩名員警遂駕車載她前往該區，並陪同步行沿街尋找可能的住家位置。就在巡查過程中，恰巧遇見巷口一家水果行的老闆娘。老闆娘一看到老婦，便親切地喊道：「阿桑，妳又走失了喔！」語氣中帶著熟悉與關心，顯示老婦先前曾有迷途情形。

水果行老闆娘立即主動上前攙扶老婦，向警方表示她就住在附近，願意引導警方前往住家位置。隨後，在警方護送及地方善心店家的協助下，蔡姓老婦順利平安返家，這起迷途事件也因此畫下圓滿句點。老婦對警方及店家表達由衷感謝，員警亦提醒其務必加強自我保護措施，以避免類似狀況再度發生。

中市警一分局表示，近年高齡獨居人口逐漸增加，迷失長者在街頭徘徊的案件亦時有所聞。警方呼籲家中若有記憶力退化或容易迷路的長輩，家屬可協助佩戴印有姓名與緊急聯絡方式的識別物、配戴手環，或使用防走失定位裝置，於關鍵時刻能迅速掌握位置，加速協尋效率。警方也將持續強化巡邏密度，主動關懷獨居及弱勢長者，與社區共同守護長者安全，打造更安心的生活環境。

