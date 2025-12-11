婦煮菜疑忘關火出門！ 屋起火竄煙 夫在家睡覺嚇逃

南投縣 / 綜合報導

南投草屯11日發生火警，整間透天厝，大量濃煙不斷從窗戶竄出，巷內煙霧瀰漫，透天厝就像一個大蒸籠，而屋內住著一對老夫妻，起火原因疑似是婦人，忘記在廚房煮東西，沒關火就出門，老先生在屋內睡覺沒留意，聞到煙味火勢已經延燒，立刻逃出家門，還好火警沒有人員受傷。

整間透天厝，像一個巨型蒸籠，大量濃煙不斷從窗戶空隙往外竄出，整條街道煙霧瀰漫，從外面還可以看到，屋內冒出熊熊火光，消防隊到場佈水線灌救，火警發生在，南投草屯一棟透天厝，屋內住著一對老夫妻，正值中午用餐時間，疑似是婦人，忘記廚房在煮東西，沒關火就跑出門，老先生則在房間睡覺沒留意，聞到煙味火勢已經延燒。

屋主孫子林先生說：「那時候有在煮東西嗎，警方現在也沒有辦法確定是不是，因為問我阿嬤他們說，她說她沒有。」屋內放有緞帶，和家庭代工材料等易燃物品，火勢快速的，從一樓蔓延到二樓，附近民眾說，一下樓就看到煙霧瀰漫，雖然沒有人受困，但是火越燒越大。

南投消防局第一大隊分隊長謝濠光說：「有存放大量的易燃物，所以說濃煙比較大，火勢幸虧現場沒有人員傷亡。」30多名消防隊員到場撲救，花了一個多小時才將火勢控制，不過2層樓的透天厝，整層被燻黑，還好火勢沒有延燒到隔壁，沒有造成人員傷亡。

