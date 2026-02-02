婦狂拾雜物堆成山 民宿生意受影響.鄰居喊苦

屏東縣 / 綜合報導

持續追蹤東港這名婦人，她大約5到6年前搬到當地，長期習慣撿拾回收物堆積在自家門口甚至小貨車上，3年內被環保局開罰金額高達15萬，但她罰不怕，緊鄰的民宿業者控訴， 之前因垃圾山髒亂情況， 影響他們做生意，甚至還有鄰居因為勸阻婦人被持利器恐嚇，此外，婦人還會亂丟穢物，在別人家外塗油漆，讓當地居民不堪其擾。

附近鄰居說：「蟑螂跟蟲一大堆，馬路也一大堆。」民宿業者好無奈，一出門就是垃圾山，伴隨撲鼻而來的異味，讓人好困擾，附近鄰居說：「我們到底要再怎麼辦。」隔壁鄰居到處撿雜物回來，堆積在家門口放不夠，再放到貨車上，去(2025)年5月民宅前還沒畫紅線時，婦人就把貨車當倉庫，整台車子堆得滿滿的，鄰居控訴她還會亂丟穢物，甚至在別人家外亂塗油漆。

廣告 廣告

記者VS.附近鄰居說：「(這邊也是她丟的)，這邊都是啊。」巷弄口這些物品也是婦人丟過來的，不只住戶頭疼，作為她鄰居的民宿業者也很頭痛，有客人留下負評，說旁邊堆了一座垃圾山，請三思而後行，業者喊冤無奈生意因此受到影響。

民宿管家陳先生說：「去年(2025年)的時候，因為她去年垃圾堆得比較誇張，堆到我們這邊，那我就把她垃圾丟回去她那邊，她就是有，她手上有持水果刀，就對我恐嚇了，對我稍微恐嚇了一下。」記者VS.其他民眾說：「(會不會造成你們困擾)，會。」

東港鎮公所及清潔隊曾進行大陣仗強制清理，但潘姓女屋主罰不怕，3年內環保局開出的罰鍰高達15萬元，其中還有10萬多元罰鍰未繳，去年底她曾不服提出異議，但環保局依法開單並持續勸導，沒想到問題沒有徹底改善，婦人5到6年前搬到當地，沒和小孩住在一起，亂堆雜物勸阻不聽後，成為當地頭痛人物，實在讓住戶相當困擾。

原始連結







更多華視新聞報導

環保局清過罰不怕 開瓦斯男雜物亂堆引蟲惹民怨

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

「移動城堡汽車版」？ 翁車頂堆滿雜物 警：依法開罰

