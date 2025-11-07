婦產科名醫林思宏再爆爭議！詐保案還沒完 燒肉店痛毆鄰桌客嗆「我禾馨的」
禾馨婦產科醫師林思宏屢爆爭議，他今年2月在台北市一家韓式燒肉店用餐，疑似不滿隔壁客人音量太大，暴怒之下竟動手揮拳，嘴裡還飆罵「幹X娘」，嗆聲自己是「禾馨集團的」並提告傷害，台北地檢署偵辦，雙方達成和解，被害人撤告，最後予以不起訴處分。
今年2月9日晚間8點，林思宏在大安區市民大道一間韓式燒肉店用餐，過程疑似因不滿鄰桌客人音量太太，雙方爆發口角衝突，進而衍生成肢體糾紛，林思宏情緒失控下揮拳毆打一名男子頸部，以及另一名男子臉部，氣憤至極嘴裡還不斷飆罵髒話，更自爆是「禾馨的人」。
4名被害人氣憤報警提告傷害、恐嚇及妨害名譽等罪。北檢偵辦期間，雙方已就傷害及公然侮辱罪達成和解，並撤告，恐嚇部分，檢方認為，「禾馨集團、禾馨診所的人」等語不構成威脅，依罪嫌不足予以不起訴。
事實上，林思宏過往爭議不斷，他2021年疫情期間，涉嫌造假名冊，讓65名非醫事人員優先施打疫苗，被依偽造文書罪判拘役120天、得易科罰金、緩刑2年定讞。
隔年林又因指示旗下5家診所造假產婦診斷證明，協助上百名孕婦詐領保險金，全案現由台北地院審理中。
2023年林思宏再因酒駕被逮，被依公共危險罪送辦，士林地檢署判3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，另須向公庫支付20萬元，並向指定機關提供30小時義務勞務。
更多鏡報報導
一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐
北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」
每月花百萬包養酒店妹！太子集團幹部開遊艇趴選妃 「奢華生活」曝光
其他人也在看
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 22 小時前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 18 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 馬來西亞警方扣留6天偵辦
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，他今天表示，自己不會逃，會全力協助警方調查。馬來西亞警方今天起扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 20 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 1 天前
非主動提吳音寧？謝龍介揭背後恐有報恩內幕
[NOWnews今日新聞]台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，國民黨立委謝龍介昨（5）日直言，吳音寧恐怕不是總統賴清德主動提的，很多事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
謝侑芯遭毒殺？扯出黃明志 馬國1神秘單位追查「關鍵進度曝光」
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」
娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。不過，這起案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。民視 ・ 1 天前