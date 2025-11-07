婦產科名醫林思宏再爆爭議！詐保案還沒完 燒肉店痛毆鄰桌客嗆「我禾馨的」

前禾馨醫療集團營運長林思宏在燒肉店出手痛毆鄰桌客人。翻攝自臉書

禾馨婦產科醫師林思宏屢爆爭議，他今年2月在台北市一家韓式燒肉店用餐，疑似不滿隔壁客人音量太大，暴怒之下竟動手揮拳，嘴裡還飆罵「幹X娘」，嗆聲自己是「禾馨集團的」並提告傷害，台北地檢署偵辦，雙方達成和解，被害人撤告，最後予以不起訴處分。

今年2月9日晚間8點，林思宏在大安區市民大道一間韓式燒肉店用餐，過程疑似因不滿鄰桌客人音量太太，雙方爆發口角衝突，進而衍生成肢體糾紛，林思宏情緒失控下揮拳毆打一名男子頸部，以及另一名男子臉部，氣憤至極嘴裡還不斷飆罵髒話，更自爆是「禾馨的人」。

廣告 廣告

4名被害人氣憤報警提告傷害、恐嚇及妨害名譽等罪。北檢偵辦期間，雙方已就傷害及公然侮辱罪達成和解，並撤告，恐嚇部分，檢方認為，「禾馨集團、禾馨診所的人」等語不構成威脅，依罪嫌不足予以不起訴。

事實上，林思宏過往爭議不斷，他2021年疫情期間，涉嫌造假名冊，讓65名非醫事人員優先施打疫苗，被依偽造文書罪判拘役120天、得易科罰金、緩刑2年定讞。

隔年林又因指示旗下5家診所造假產婦診斷證明，協助上百名孕婦詐領保險金，全案現由台北地院審理中。

2023年林思宏再因酒駕被逮，被依公共危險罪送辦，士林地檢署判3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，另須向公庫支付20萬元，並向指定機關提供30小時義務勞務。



回到原文

更多鏡報報導

一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐

北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」

每月花百萬包養酒店妹！太子集團幹部開遊艇趴選妃 「奢華生活」曝光