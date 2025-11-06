婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗 過往爭議一次看

不滿鄰桌吵竟動粗，林思宏醫師獲不起訴。（圖／TVBS）

知名婦產科醫師林思宏再次捲入爭議事件，這次是因為在台北市大安區一間韓式燒烤店用餐時與鄰桌發生衝突。根據警方調查，林思宏疑似因不滿鄰桌顧客聲音過大，竟動手掐住一名男子頸部並毆打另一名被害人臉部，甚至對試圖阻止的兩名女子出言不遜。此事件為林思宏繼詐保案及酒駕判刑後的又一爭議，雖然雙方最終和解撤告，檢方也做出不起訴處分，但這些爭議事件恐將持續影響其形象。

事件發生在今年2月初，當時林思宏在台北市大安區的一間韓式燒烤店用餐，突然與鄰桌顧客發生激烈衝突，當警方到場時，林思宏仍不斷抱怨鄰桌顧客聲音太大。然而，警方調查發現，在警察抵達前，林思宏疑似掐住其中一名男子的頸部，並毆打另一名被害人的臉部。當兩名女子試圖阻止時，也被林思宏以不雅字眼辱罵。

這並非林思宏第一次捲入爭議。多年前，他曾被指控向17間保險公司詐領6700多萬元保險金，此案於2022年被起訴，至今仍未有最終判決。在詐保案審理期間，林思宏又在台北市信義區與朋友聚餐後酒駕上路，酒測值嚴重超標，觸犯公共危險罪。當時他辭去禾馨醫療集團所有管理職位，並被士林地院判處3個月有期徒刑。

對於這次餐廳鬧事事件，雖然林思宏被告傷害、恐嚇及妨害名譽，但因雙方後來達成和解並撤告，檢方最終做出不起訴處分。當被問及此事，林思宏僅表示「都是過去的事」，不願多談。然而，這一連串的爭議事件，恐怕將如影隨形地跟隨著這位前禾馨醫療集團營運長。

