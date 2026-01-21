婦產科名醫變失蹤人口？ 女醫無奈曝家庭秘辛

台南某間開業17年的婦產科診所，去年無預警停業，據了解，該診所原本由一名女醫師獨自看診，停業後病患四處打聽，又傳出失蹤消息，轄區警方甚至曾上門了解情況，引起外界關注。

當地里長洪孟甫表示，診所停業時他相當驚訝，因為與女醫師互動良好，里民過去接種疫苗或就醫多半都會前往該診所，診所突然歇業卻毫無消息，讓大家都相當錯愕。

不過，週刊報導指出，女醫師已出面澄清自己並未失蹤，而是因長期高強度的醫療工作，加上家庭因素，決定退休回歸個人生活。

台南／蔡宛儒 責任編輯／蔡尚晉

