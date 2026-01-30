婦產科狼醫記過仍完成訓練 監院點名台大、衛福部制度漏洞

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院今糾正台大、台大醫院及衛福部。（本報資料照）

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院今糾正台大、台大醫院及衛福部，指黃信穎記過2次後，台大仍讓黃信穎如期完成婦產科住院醫師訓練，呼籲明確規範終止專科醫師訓練之要件、程序等。衛福部長石崇良表示，人都會犯錯，發生事件後，如何先行做工作內容的調整，後續怎麼進行輔導，評估恢復職業自由，都需要研議。不是一犯錯，就把他排除在社會之外。

這個報告我可能還要再仔細讀一下，還沒有完整的看，不過這個案件凸顯了我們很多在臨床上的同仁對性平的觀念需要再強化，我們會強化教育。另在檢舉機制方面，也要暢通、友善，讓受害者勇於提報，不要讓人家有第二度的傷害，事件真正發生時，必須快速處理，不要拖，趕快止血，才知道哪個地方要改善。對於未來的防堵、事件的揭露，我們也都會一步一步來落實。

針對指侵案，監察院報告指出，台大醫院針對該案行政調查後，雖予黃信穎記過2次之懲處，卻仍讓黃信穎如期完成婦產科住院醫師訓練。委員紀惠容、王幼玲呼籲衛福部儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練之要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項。

對此，石崇良表示，我們會來研擬，除了在職業上的限制，像所有的犯過錯的人一樣，我們也不是一次就把他排除在這個社會之外，他還是在社會內。人都會犯錯，輔導改善一段時間之後，我們怎麼讓他輔導、回到正軌，才是我們現在所共同認識的社會規則，不是一犯錯，就把他排除在社會之外。

醫師的日常工作比較有機會接觸到病人隱私，如何在發生事件之後，先行做工作內容的調整，降低風險，以及之後怎麼進行輔導機制，評估恢復職業自由，這個程序很重要，不是一次事件就廢止醫師執照、證書，還是要有一些比例原則的考量。

