婦產科醫侯娟妃拒當娘家ATM停業離家 2度被報失蹤淚訴看診到吐血

【緯來新聞網】曾在台南市經營「侯娟妃婦產科診所」17年的婦產科醫師侯娟妃，於2025年無預警關閉診所。根據《鏡週刊》報導指出，侯娟妃表示，因長期過勞導致身體出現吐血症狀，決定停止執業，並與娘家人斷絕金援與聯繫，但此舉引發家屬兩度向警方通報她為失蹤人口，案件現已撤案。

婦產科醫侯娟妃拒當娘家ATM停業離家。（圖／翻攝Google Maps）

根據台南市警第一分局資料，侯娟妃的黃姓前夫至東門派出所報案稱其失蹤，後來侯娟妃於2月18日親赴第三分局和順派出所撤銷協尋。同年10月，她的家人再次向學甲分局通報失蹤，但她於年底至苗栗縣竹南分局撤銷案件。



《鏡週刊》報導指出，侯娟妃1月2日接受專訪時說明，她選擇不再聯絡家人，並終止對娘家的財務支援，並無失蹤，也無安全疑慮。她指出，2024年底某次看診後突然吐血，並受到藝人徐熙媛過世消息影響，決定退休追求個人生活，並完成離婚手續。



面對家人聲稱她有自殺風險，侯娟妃強調「各自安好聲明」與「不自殺聲明」，表示目前生活穩定，所有決定皆出於自主意識，並非逃避責任或失聯，並強調希望雙方保持距離、互不打擾。



《鏡週刊》報導提到，侯娟妃的娘家在台南學甲經營「侯瑞合診所」，由其父與兄長主導運作，她長期為家中主要經濟支柱。其幼弟與弟媳亦由父母安排進入她診所任職。侯娟妃認為弟弟夫婦工作態度不佳，決定停止金援；不過，侯家父母否認其說法，強調相關金錢安排屬家族共同決定。



診所無預警停業後，引發病患關注，地方社群平台出現大量詢問貼文。侯娟妃的父母懷疑她受宗教影響性格轉變，並對她的黃姓女友人提出妨害家庭與誘罪告訴。

