婦癌名醫鄭文芳涉性侵逃加國遣返 法官裁定延押2月

台大醫院婦產科前主任名醫鄭文芳遭控對3名女子下藥性侵，去年3月棄保潛逃加拿大10月中遭逮返台偵訊後遭裁定羈押，台北地院今裁定續押2個月。

台大名醫鄭文芳涉嫌對３名女業務性侵未遂遭裁定延押。（圖／資料畫面）

知名婦癌權威醫師鄭文芳具台大醫學研究所醫學博士學位，更曾獲癌症醫學會傑出研究獎、中央研究院年輕學者研究著作獎等殊榮，2023年3月遭藥廠女業務指控鄭文芳酒後乘機性交獲不起訴處分，事後3名金融業女業務指控2020年至2021年間遭鄭男聚餐酒後性侵。

2024年4月北檢指揮警方搜索鄭文芳住處與辦公室並進行約談，鄭文芳應訊時否認下藥性侵，辯稱只是協助就近找地方休息，檢方認定他在酒中摻入不明藥劑，企圖趁女性昏迷時侵犯，幸好被害人及時清醒抗拒未得逞，訊後諭令40萬元交保。同年11月全案依加重強制性交未遂及加重強制猥褻未遂等罪嫌起訴。

台北地院去年3月25日開庭時鄭文芳未到庭，法院開出拘票警方也找不到人，同年6月9日沒收40萬元保證金發布通緝，警方查出鄭文芳器保潛逃前往加拿大，並透過當地司法單位協助將他查緝到案，並於10月21日押解返台，台北地院審理後裁定羈押。

由於羈押期間3個月將至，台北地院法官認為鄭文芳犯罪嫌疑重大，且確有逃亡事實，審酌案件尚於審理中，若交保、限制住居、出境出海等侵害較小手段，難已確保後續審判或執行進行，故認有繼續羈押之必要，裁定1月21日起延押2個月，可抗告。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

