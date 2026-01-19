婦眼皮狂跳10年 竟是眼瞼痙攣

婦人眼瞼痙攣睜不開（左），經手術精準切除部分異常眼輪匝肌，恢復兩眼正常張閉功能（右）。

（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名68歲婦人近10年眼皮不自主劇烈跳動，甚至無法自行張開眼睛，必須「手動」拉起眼皮才能看見，診斷罹患罕見的重度「眼瞼痙攣」。經進行眼輪匝肌精準切除，術後恢復眼睛張閉功能。

澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川指出，眼瞼痙攣是一種神經控制異常所造成的疾病，主要因眼輪匝肌異常放電不自主收縮，導致頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼睛」。患者常被誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞，若未妥善治療不只影響生活，更可能影響行走、騎車，增加跌倒或交通事故風險。

眼瞼痙攣多好發於中老年族群，盛行率僅10萬分之8，女多於男，且會隨著年紀增大而惡化。初期症狀包括頻繁眨眼、畏光、眼睛乾澀或疲勞感；若症狀逐漸加重且感覺眼皮不受控，影響視線或生活安全，應及早就醫評估。眼輪匝肌精準切除由眼皮皺折處進入，切除異常的眼輪匝肌部分，恢復眼輪匝肌正常放電。

呂明川提醒，眼睛無法自主控制容易演變成意外風險，及早診斷、適當治療能改善生活品質，也能有效降低潛在危險，避免憾事發生。