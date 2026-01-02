婦短暫失憶2小時 揪大腦海馬迴中風

醫師陳彥秀提醒，腦中風把握黃金治療時機，有機會大幅降低肢體癱瘓與失能風險。（員榮醫院提供）

記者吳東興∕彰化報導

一名60多歲婦人參加長輩喪禮，期間一直重複同樣問題，家屬原以為是悲傷過度；但喪禮結束後，她對喪禮期間的事情完全沒有印象。核磁共振（MRI）檢查發現，大腦海馬迴的位置有中風的跡象，幸好只影響喪禮期間那2小時的短暫記憶，目前服藥以免再度中風。

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，患者就醫時外觀一切正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情況。家屬表示，先前參加長輩喪禮期間，患者不斷地問「我為什麼在這裡」、「 你要去哪裡？」、「你要做什麼？」，怪異的舉動令家人不安。喪禮結束回家後，家人提起期間發生的事情，患者完全沒有印象。。

廣告 廣告

陳彥秀指出，這種情況有幾個可能原因，第1是中風，第2是癲癇。先安排核磁共振檢查，做腦部影像看是否有異常；再來也會安排腦波檢查，是否有癲癇的情況。

陳彥秀表示，患者腦波檢查正常；但核磁共振看到右側海馬迴出現一點亮亮的影像。海馬迴與記憶功能密切相關，證實她「短暫性全面失憶」狀況是因為情緒過於激動中風所造成。

陳彥秀說，「短暫性全面失憶」最常見原因，包括情緒起伏過大、身體狀況異常，或突然發生某些狀況所引起。這個疾病非常特別的地方在於病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，對人、事、時、地、物都很清楚，只是沒有辦法記住當下的事件，因此才會一直重複詢問。通常在幾個小時後就會恢復；但患者完全忘記自己曾經反覆詢問那些問題，那一段記憶完全消失。

陳彥秀說，患者除當時記憶無法想起外，並沒有影響到四肢活動，其他方面也正常，外觀看不出來曾經中風過。如果她當天沒有來看醫師，可能根本不會知道自己曾經發生過中風。後續給予抗血小板藥物，防止她再度中風。