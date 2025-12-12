婦科第一瘤別怕！做好飲食控制與子宮肌瘤和平共處 醫：「高纖低脂」是關鍵





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】子宮肌瘤被稱為「婦科第一瘤」，約每3位女性就有一人受其影響，尤其好發於30至40歲的育齡婦女。雖然99.8%的子宮肌瘤為良性腫瘤，但當肌瘤逐漸長大，經血過多、經痛、貧血、頻尿等症狀往往嚴重影響生活品質。面對這個常見的婦科問題，除定期追蹤與醫療處置，透過飲食調整確也能有效控制肌瘤生長，甚至促使其縮小，讓女性朋友們得以與肌瘤和平共處。



營養有助控制肌瘤 高纖低脂是關鍵



中山醫院婦產科林時羽醫師指出，子宮肌瘤患者的飲食應以「高纖維、低脂肪、低糖」為原則，這不僅能控制體重、避免肥胖，更能維持內分泌平衡和減少雌激素對肌瘤刺激。營養攝取要多深綠色蔬菜、如花椰菜十字花科蔬菜、各色蔬果等富含纖維與抗氧化物質和植化素等，能幫助身體對抗發炎、平衡荷爾蒙。

廣告 廣告



在蛋白質的選擇上，林時羽醫師建議，優先攝取低脂優質蛋白，如瘦肉、魚肉、雞肉等，取代高脂紅肉，還有富含Omega-3脂肪酸的魚類具有抗發炎效果；另外高鈣食物如牛奶、豆腐、小魚乾等有助於子宮細胞健康，也應適量攝取。此外，全穀類食物如糙米、燕麥、全麥麵包等，不僅提供豐富膳食纖維，更能穩定血糖，避免胰島素波動影響荷爾蒙平衡。



關於維生素D的補充，林時羽醫師特別提醒，除適度曬太陽促進體內合成，飲食中也可從鮭魚、鯖魚、秋刀魚、黑木耳、乾香菇、優格等食物獲取。因維生素D缺乏與子宮肌瘤風險增加有關，適當補充能抑制肌瘤生長並促使其縮小。



醫師提醒飲食禁忌食物 應少碰為妙



林時羽醫師強調，子宮肌瘤患者必須避免攝取可能刺激雌激素分泌的食物，首先是動物性荷爾蒙含量高的食物，如蜂王乳、胎盤素、甲魚、蝦卵、蟹黃等，因與女性荷爾蒙結構相似，可能直接刺激肌瘤生長。高脂肪食物如紅肉、肥肉、奶油、全脂乳製品等會增加體內雌激素濃度，也應減少攝取。



此外，還有精製糖與精製澱粉也是另一大地雷，其產生的自由基更會破壞細胞和加速老化。至於許多女性關心的豆製品與山藥，林時羽醫師認為不必過度擔憂，其所含的大豆異黃酮屬於植物性荷爾蒙，在正常飲食份量下通常不會刺激肌瘤生長，反而具有調節作用。



林時羽醫師提醒，子宮肌瘤的症狀因人而異，飲食調整也需因應個別狀況。透過聰明的飲食選擇，同時避免高脂、高糖、油炸食物與動物性荷爾蒙，確實能有效控制肌瘤生長和改善症狀，提升生活品質。必要時仍需遵循醫師建議接受適當治療。讓我們用正確的飲食智慧，與子宮肌瘤和平共處，重拾健康自在的生活。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸不只變年輕！提眉手術無年齡限制 依不同需求訂製療程

▸手腳痠麻恐是骨刺壓迫 以退化、勞力姿態、外傷較常見