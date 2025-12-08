婦科術後肚臍突痛竟是疝氣！台北慈濟微創修補助順利懷孕
（記者陳志仁／新北報導）41歲徐女士婦科手術後出現肚臍突起與疼痛，經台北慈濟醫院診斷為切口性肚臍疝氣，採腹腔鏡微創修補後隔日出院；不僅疼痛改善，也降低孕期腹壓造成惡化的風險，術後順利懷孕。醫師提醒，肚臍突起、悶痛等症狀務必及早檢查。
台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天表示，肚臍是腹壁最薄弱的位置之一，先天筋膜未完全閉合或後天腹壓上升，都可能形成肚臍疝氣，使腹腔內的脂肪、網膜甚至腸段藉由薄弱處向外突出；成人中約有20-50%可能存在輕微肚臍疝氣，女性發生率更高於男性，比例可達3比1。
陳昱天指出，腹壓上升的因素包括反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期與多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等外，曾接受腹部手術者若癒合不佳也會引發切口疝氣；臨床上，常見症狀包括肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時治療，嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血而引發敗血症。
診斷上以觸診為主，需要時會搭配超音波或電腦斷層確認嚴重程度，傳統手術需劃約10公分傷口縫補缺損並覆蓋人工網膜，術後恢復較慢、疼痛較明顯；腹腔鏡微創手術則透過約1公分傷口及小孔完成修補，傷口小、疼痛輕、感染風險低，是現代治療的主流方式。
陳昱天說，有生育計畫的病人若疝氣未治療，孕期腹壓持續上升恐使症狀惡化、增加治療限制，因此建議在懷孕前先修補完成，以確保母嬰安全；提醒民眾可自行觀察站立或用力時肚臍是否突出，若平躺後無法回縮、伴隨疼痛或出現紅腫，應盡速就醫，尤其曾做腹部手術者更要留意傷口周邊變化，以避免併發症。
