婦穿Rosé聯名球鞋 鞋帶捲百貨扶梯慘摔

新北一名婦人11月初穿著Rosé聯名款雙鞋帶球鞋，到百貨公司逛街，在搭手扶梯時，因為鞋帶捲進去，導致鞋子脫離噴飛，自己也往前飛撲慘摔。她指控業者雖然當下有幫忙包紮，但周年慶過後卻都不聞不問；而業者駁斥，表示都有持續致電慰問，檢視手扶梯也沒有問題，婦人後續不排除提告求償。

婦人當時就是穿著這雙Rosé聯名款到百貨公司逛街，卻在搭手扶梯時摔倒。摔倒受傷婦人：「我整個是往前撲，受傷的部位是雙肩前面，跟前腹部這邊都挫傷。」

這一摔，導致她下巴膝蓋瘀青，嘴唇也流血，當下百貨主管和現場醫護人員幫她包紮、消毒傷口，但婦人婉拒叫救護車，表示自行就醫。

摔倒受傷婦人：「我那時候並不覺得非常地疼痛，但是回到家，第二天覺得非常疼痛，所以我第二天就去各科就醫。我牙齒我也害怕說它會有鬆動，或者是受傷斷裂。」

婦人摔倒的時間是在11/4週年慶前，指控到現在週年慶結束，百貨仍不聞不問，只送了一個小公仔致歉。

摔倒受傷婦人：「樓管甚至還講說，現在誰對誰錯都不知道，他說他有看監視器，說我後面的人並沒有怎麼樣，是我自己摔倒。我後來才生氣講說，我也不是碰瓷，我就真的是因為這樣而摔倒。」

對此，百貨業者回應，主管連續幾天持續致電顧客慰問，手扶梯經過檢視都安全正常運作，並沒有問題。後續該怎麼解決讓雙方都能接受，還得再好好談談。

