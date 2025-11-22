婦穿Rosé聯名球鞋 鞋帶捲百貨扶梯慘摔
新北一名婦人11月初穿著Rosé聯名款雙鞋帶球鞋，到百貨公司逛街，在搭手扶梯時，因為鞋帶捲進去，導致鞋子脫離噴飛，自己也往前飛撲慘摔。她指控業者雖然當下有幫忙包紮，但周年慶過後卻都不聞不問；而業者駁斥，表示都有持續致電慰問，檢視手扶梯也沒有問題，婦人後續不排除提告求償。
婦人當時就是穿著這雙Rosé聯名款到百貨公司逛街，卻在搭手扶梯時摔倒。摔倒受傷婦人：「我整個是往前撲，受傷的部位是雙肩前面，跟前腹部這邊都挫傷。」
這一摔，導致她下巴膝蓋瘀青，嘴唇也流血，當下百貨主管和現場醫護人員幫她包紮、消毒傷口，但婦人婉拒叫救護車，表示自行就醫。
摔倒受傷婦人：「我那時候並不覺得非常地疼痛，但是回到家，第二天覺得非常疼痛，所以我第二天就去各科就醫。我牙齒我也害怕說它會有鬆動，或者是受傷斷裂。」
婦人摔倒的時間是在11/4週年慶前，指控到現在週年慶結束，百貨仍不聞不問，只送了一個小公仔致歉。
摔倒受傷婦人：「樓管甚至還講說，現在誰對誰錯都不知道，他說他有看監視器，說我後面的人並沒有怎麼樣，是我自己摔倒。我後來才生氣講說，我也不是碰瓷，我就真的是因為這樣而摔倒。」
對此，百貨業者回應，主管連續幾天持續致電顧客慰問，手扶梯經過檢視都安全正常運作，並沒有問題。後續該怎麼解決讓雙方都能接受，還得再好好談談。
更多東森新聞報導
澳門女裸躺手扶梯 內衣褲散落一旁...網瘋猜背後原因
女搭捷運手扶梯「裙被拉扯」 轉頭驚見男疑偷拍
獨家／台中「蔬菜娃娃」之亂！手扶梯狂奔衝機台 排隊2小時
其他人也在看
古代女子斷髮意味什麼？為啥不能輕易斷髮？難怪宮鬥劇會這樣演
在古代文化中，「古代女子斷髮意味什麼、為什麼不能輕易斷髮」始終是備受關注的敏感議題。因為在傳統觀念裡，頭髮不僅是外貌的一部分，更象徵身份、孝道與情感；一句「身體髮膚，受之父母」，讓剪髮這件小事，往往牽動整個家族的情緒與倫理。對現代人而言，髮型或許只是時尚選擇，但在古代，女子斷髮往往是一種極端行為，象徵著決裂、哀痛，或是人生再也回不去的轉折。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
"鞋帶"捲手扶梯害摔飛! 女控百貨不處理至今走路仍跛
生活中心／綜合報導民眾搭手扶梯，真的得留意自己穿的鞋子，尤其鞋帶過長、或軟膠鞋都要小心！這名婦人月初到台北東區百貨公司周年慶血拚，下樓時，才剛要跨出手扶梯，鞋帶竟然被捲進去，導致整個人往前撲倒受傷，事發將近一個月了，林小姐控訴，業者不聞不問，自己到現在走路還得靠支撐。民視 ・ 19 小時前
《世紀帝國2》資料片為何硬塞韓國文明？開發者爆超瞎理由：微軟說因為《星海爭霸》賣得好
微軟旗下的即時戰略神作《世紀帝國 2》（Age of Empires II），自 1999 年問世至今已邁入第 26 個年頭。這款不老長青樹憑藉著《世紀帝國2：決定版》的精緻重製與活躍的社群生態，至今依然不斷推出各種平衡性調整與大規模更新，生命力驚人。然而，就在玩家們沈浸於這款經典之作時，前原版開發者的一則回憶，揭露了當年資料片《征服者入侵》中，「韓國」文明之所以會登場的超荒謬理由，一切都是為了蹭熱度？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
疑汽車左彎視線死角! 高雄女過馬路被撞血流不止
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導21日凌晨四點多，在高雄三民區有一名女子拖著行李箱，準備走去客運站，沒想到過馬路時，一部汽車疑似因為視線死角，沒看到她，將女子撞倒，當場血流不止。民視 ・ 1 天前
網購小包裝缺貨 農會「免費升級3倍量」 他傻眼：阿嬤管的倉儲
一名網友表示，最近在農會官網進行網購，買了一款台南關廟區農會推出的麵條，沒想到因為小份量缺貨的關係，農會最後直接寄了約3倍量的大包裝來，且還特別寄信說明不會加收任何費用，讓他驚呼「農會網購的倉儲是不是僱用阿嬤」，引起討論。中時新聞網 ・ 4 小時前
立院三讀通過！地方民代婦保名額改為「1／3性別比例」
我國國會議員婦女比率達41.5％、名列亞洲各國前矛，而縣市議員婦女比率已達37.58％，2022年地方選舉僅有4名議員是因為婦女保障名額當選，為了鼓勵政黨提名更多不同性別的候選人，立法院近日三讀把地方民代選舉「1／4婦女保障名額」終於改為「1／3性別比例原則」，婦女新知感謝多立委推動修法，並期待地方基層女性參政進一步開展。中時新聞網 ・ 19 小時前
北市保大啟動 毒品唾液快篩 打擊毒駕 首日查獲3件毒駕案
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】因應交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，以「毒品唾液快篩 […]民眾日報 ・ 1 天前
西門町驚傳未成年遭誘拐過夜! 無業男涉重嫌檢聲押
社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導台北市警方接獲一名家長報案，指家中未成年學子離家多日未歸，警方成立專案小組調查，發現無業的陳姓男子涉有重嫌。原來他經常出現在西門町，尋找未成年搭訕。警方在週三找上門，將學生帶回家交給家長，陳姓男子雖然否認誘拐學生，還是遭北檢依妨害性自主、和誘等罪向法院聲請羈押。台北市知名景點西門町，是很多旅客必遊的景點之一。不過，現在卻傳出，有男子專門搭訕誘拐未成年。民視記者莊立誠﹔「這名男子，就是在人來人往的人群當中，尋找落單的未成年，接著再以金錢利誘，來發生性行為。」民眾表示，因為都是騎樓小巷的，我就是住在這附近，所以說就覺得到晚上，大概是11至12點的時候，有點危險感，這邊人比較雜一點，而且現在觀光客非常多。還有人認為，就是因為這個地方都是年輕人，他們就比較好下手，像很多國高中生以下的，所以就盡量是成群結隊。台北市熱門景點西門町，傳出誘拐未成年事件。（圖／民視新聞）事發就在台北市萬華區，警方接獲一名家長報案，表示未成年的小孩今年六月離家出走。警方成立專案小組展開調查，發現一名無業的陳姓男子，涉有重嫌。根據了解，他在西門町搭訕落單的被害學生。這名涉世未深的學生，誤信對方的花言巧語，竟然搬去跟陳姓男子同居。期間男子不僅跟他發生2次性關係，還提供零用錢，但陳男到案後矢口否認。台北地檢署訊後，依妨害性自主、和誘等罪，向法院聲請羈押。非本案律師黃柏榮表示，說服未成年子女脫離家庭部分，要視未成年的年紀來做區分，如果未成年人是16歲以下，構成略誘罪，法律刑度是一年以上，七年以下的有期徒刑，那如果說是16歲以上，法定刑度就會成立為三年以下的有期徒刑。台北市熱門景點西門町，傳出誘拐未成年事件。（圖／民視新聞）遭誘拐的學生，已經帶回給家長，全案有無其他人受害，警方擴大偵辦中。原文出處：西門町驚傳未成年遭誘拐過夜! 無業男涉重嫌檢聲押 更多民視新聞報導少女遭兩人灌酒「連續插入、按摩棒性侵」 少女下體驗出DNA 竟回：異位性皮膚炎掉皮屑網紅「白同學DiY」遭控偷拍數十女 議員籲強化公廁與公共區巡檢加州青少年瘋玩TikTok「踢門挑戰」 警方已因「滋擾居民」拘捕5名未成年人民視影音 ・ 1 天前
男批女友「鹹酥雞點365元」拜金 兩人分手收場 律師痛罵
「鹹酥雞365元」議題近來在網路掀起熱論，一位女網友因點了兩盒共365元的鹹酥雞，被男友痛批拜金，後續還爆出男方積欠女方數萬元未還，令一票網友看傻眼，兩人最終分手收場。對此，律師林智群諷刺地說，女方根本是扶貧女，「欠錢的還想教債權人怎麼理財？要不要去照一下鏡子」。中時新聞網 ・ 1 天前
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
台北「東區最美咖啡廳」創始店熄燈！最後營業時間曝
台北「東區最美咖啡廳」創始店熄燈！最後營業時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 22 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前