婦置換雙膝關節 盼陪全家出遊

一名60多歲婦人去年車禍，住加護病房10多天歷經生死關卡，原本雙腳退化性關節炎痛到根本無法行走，再加上脊椎滑脫的舊疾，疼痛感加劇，不斷復健、拉腰治療，但改善症狀有限，小孩找她出遊，每次皆以行動不便拒絕，在小孩鼓勵下，她決定開刀置換人工膝蓋，一次還開雙膝，術後積極復健，希望在農曆春節假期，全家人可以一起出遊圓夢。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，患者是第四期的退化性關節炎，雙腳內翻變成10度，外觀看起來呈現O型腿，腳無法伸直，另外脊椎第2到第5節滑脫長骨刺，背部往前傾。門診時，患者非常困擾，詢問「我到底要先治療雙膝還是脊椎」，他分析後建議先置換人工膝關節。

王芳英進一步說明，患者雙膝變形嚴重無法站直，如果沒有先開刀治療，背部會持續往前傾，同時向患者建議，一次進行雙腳膝關節置換，避免完成單腳人工膝關節置換後造成長短腳，在身體重心不穩走路下，讓脊椎滑脫的症狀更加嚴重。患者在置換雙膝後，隔天便能下床正常走路。

婦人透露，雙腳痛了一年多幾乎無法走路，站也不能站太久，為了減少小孩吃外食的機率，堅持自己親手煮飯給他們吃，但無法久站，便整個人趴在流理台備菜，或是坐在椅子上煮飯，每天提早準備，孩子看到她如此辛苦，心疼要她不要煮了，但為了讓兒女、孫子吃得更健康，依舊每天下廚，坦言真的很辛苦。

時間久了婦人兒子看不下去，便鼓勵她手術，一次置換雙膝的人工膝關節。婦人說，她起初猶豫不要手術，但孩子不忍她如此痛苦，還無法走路，每次約她要不要一起旅遊，總是擔心無法走路連累到大家，只好每次都拒絕，為了不讓孩子失望，能夠再度一起享受全家共同出遊的夢想，經過醫師評估後，馬上決定開刀。

「歷經生死關卡，讓我決定更要把握與家人相聚的生活。」婦人表示，一年多前發生車禍被撞，傷勢非常嚴重，肋骨斷了好幾根，住加護病房住了10多天，幾乎在鬼門關前走一回，出院後雙腳因退化性關節無法走，在孩子勸說下，才決定開刀，希望今年農曆春節能夠全家一起再出遊。