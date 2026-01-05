婦考照四次沒過要給所費判三月

一名八十一歲的陳姓老婦，兩年前路考駕照涉嫌開口要給考驗員「所費」；屏東地院依貪污治罪條例判處陳婦有期徒刑三月、褫奪公權一年、緩刑兩年，可上訴。

屏東地院指出，陳姓老婦人，於民國一一三年九月二日通過小型車考照的筆試測驗，惟未通過同年九月十九日、十月八日、二十二日的路考測驗。

陳婦於一一三年十一月十五日確定未通過路考測驗時，向公路局高雄區監理所屏東監理站的陳姓考驗員，開口央求讓她通過，並表示要給陳男「所費」，作為通過之對價，遭陳男當場拒絕，並終止陳婦的路考測驗。

屏東地院認為，陳婦以種植蔬菜販賣維生，須考駕照才能駕車販賣蔬菜，先前已多次接受路考測驗仍未通過而一時失言，就行賄部分並無具體數額，亦未實際取出或事先準備財物，情節輕微。

陳婦案發時已屆七十九歲高齡，並無前科，犯後始終坦承認罪，態度良好，及案發後已去駕訓班報名學習並於半年前考得駕駛執照，應無再犯之虞等情。