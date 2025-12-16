婦聯會攜手歡喜希望社福基金會頒贈高中職學生補助金 助弱勢學子安心向學

婦聯會攜手歡喜希望社福基金會頒贈高中職學生補助金，幫助弱勢學子安心向學。（記者李嘉祥攝）

為協助清寒弱勢家庭孩子安心向學，中華民國婦女聯合會與財團法人中華民國婦聯社會福利基金會於每年末均會頒贈助學金，今年活動於新營高中舉行，由婦聯會臺南市分會與歡喜希望社會福利基金會攜手辦理，頒贈南市轄內25校39位高中職學生每人1萬元就學補助金，基金會並捐款5萬元給新營高中「教育儲蓄專戶」，共同扶助弱勢學子。

婦聯會臺南市分會主委沈美珠表示，中華民國婦女聯合會自89學年度第二學期起集結婦聯姊妹愛心辦理頒贈助學金，鼓勵清寒家庭子女努力向學，以順利完成高中職學業，由婦聯分支會姐妹或學校推薦，經支會初審、分會複審後送交總會董事會議核定後頒贈，迄今已辦理43期次，受惠學生22242人次，補助金額高達1億7952萬元，其中臺南地區1815人次，補助金額1465萬5千元。

沈美珠主委說，此項就學補助採公平、公正、公開原則，幫助真正需要幫助的學生，即使近年來遭受打壓，但仍堅守照顧弱勢初衷，持續關懷清寒學生受教育的機會，此學年合計補助399人，其中臺南市獲得補助39人；期勉受扶助學生，不要氣餒、要有樂觀、進取、奮鬥的精神，朝著興趣、性向與能力，選擇自己最喜愛的學科去學習發揮，天生我材必有用，行行出狀元，只問耕耘，不問收獲，將來成為各行各業有用的人才。

歡喜希望社會福利基金會董事長洪玉欽肯定婦聯會對於臺灣貢獻大，即使最近幾年風風雨雨，但是，婦聯會做公益的決心從來沒有變過，值得讚佩，他也勉勵目前身處逆境的同學們要設定目標，在課業學習中找到興趣，從興趣中立定志向。他也提醒同學們，要成功達標，學習一定要有信心，要專注，要有耐心，勇往直前，永不放棄，一定會有功效。

康寧大學教授傅木龍博士也應邀以「心懷感恩築夢踏實－新世代青少年應有之價值、思維、能力」為題，勉勵受助學生積極開創機會，創造希望；要承擔、要吃苦、要付出、要感恩、要反省、要學習；每天做一件好事、每天記錄一件感恩的事、每天說一句鼓勵的話；凡事本諸良心，做最完善的規劃，抱最大的期望，盡最大的努力，就是圓滿。精闢的演講內容，洗滌與會者身心靈，贏得滿堂彩。