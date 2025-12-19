婦聯會桃園分會頒贈就學補助金 52名高中職學子受惠

婦聯會暖心應援，陪在地學子勇敢「為未來做準備」。圖：婦聯會桃園市分會提供

為落實教育公平、幫助弱勢家庭學生安心就學，中華民國婦女聯合會與財團法人中華民國婦聯社會福利基金會，秉持堅守照顧弱勢的初衷，長期以實際行動關懷清寒學生，已持續推動25年，成為許多學子求學路上重要而穩定的支持力量。114學年度婦聯會桃園市分會辦理「高中職學生就學補助金」頒贈活動，共計核定補助40位學生。同時，結合多位在地企業家與善心人士，由中華FUN心關懷公益協會另頒發12位學生就學補助金，使桃園市本學年度受惠高中職學生合計達52位，讓更多孩子在關鍵求學階段得以安心前行。

婦聯會桃園市分會與中華FUN心關懷公益協會愛心齊發，提供就學補助與歲末禮物，溫暖桃園學子。圖：婦聯會桃園市分會提供

婦聯會桃園市分會主委張琦雅致詞時表示，教育是翻轉人生的重要力量，對清寒家庭而言，能穩定完成學業尤其關鍵。婦聯會多年來的持續關懷，陪伴學子走過求學歷程，不讓他們在困境中獨自承擔。她也特別感謝各校師長細心推薦與陪伴，以及所有共同投入的單位，讓資源真正送到最需要的學生手中，使孩子感受到的不只是補助金，更是一份被社會接住的溫暖。

桃園教育局長劉仲成與高中職生分享「為未來做準備」心法，強調培養閱讀與韌性是翻轉未來的關鍵。圖：婦聯會桃園市分會提供

此次活動亦獲中華FUN心關懷公益協會全力支持。協會以「把愛傳到台灣每個角落」為宗旨，長期投入兒童教育與弱勢家庭關懷。理事長陳玉君表示，教育不只是提供資源，更是在關鍵時刻陪伴孩子走過困境、為未來累積力量。此次除共同支持學生就學補助外，協會亦準備溫馨的聖誕禮物致贈學子，盼在歲末時節，讓孩子感受到社會的溫暖與祝福。

活動中特別邀請桃園市教育局長劉仲成以「為未來做準備」進行專題分享，勉勵在場高中職學生。劉仲成表示，面對快速變動的社會，準備未來不僅是追求成績，更在於培養閱讀習慣、自主學習能力與面對挑戰的韌性；市府也持續推動閱讀相關政策，期盼透過多元學習資源，協助學生累積迎向未來的力量。他並鼓勵學生善用社會的支持，將關懷轉化為成長的動力，為人生下一階段做好準備。

活動尾聲，特別邀請以關懷照顧特殊需求兒童及其家庭為成立初衷的life3中原・生命樹浸信會，帶領現場進行溫馨的聖誕詩歌歡唱。透過歌聲傳遞祝福與盼望，為這場充滿關懷與支持的頒贈活動，畫下溫暖而有力量的句點。

會後，張琦雅特別準備桃園在地知名的「美德糕餅舖」餐盒，邀請現場師生與貴賓一同品嘗桃園的在地好味道，讓大家能用味蕾感受桃園的溫度與心意。

婦聯會桃園市分會表示，未來將持續攜手桃園市政府與社會各界，深化對弱勢學生的照顧行動，陪伴更多孩子在穩定支持中安心就學，勇敢為自己的未來做好準備。

