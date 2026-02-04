婦聯會雲林縣分會頒發就學補助學金

▲雲林縣婦聯會主委張嘉郡立委頒贈補助金給受惠學生大合照。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】中華民國婦女聯合會雲林縣分會3日假虎尾皇品川菜餐廳頒發114學年高中職學生就學補助金受贈人員，計有25位設籍雲林的高中職學生受惠。典禮由婦聯會雲林縣分會張嘉郡主任委員主持、雲林縣副縣長謝淑亞蒞會參加。

張嘉郡主委表示，就學補助金的發放，主要目的是為鼓勵家境清寒或特殊境遇學子能勤奮向學。該助學金補助每名一年新台幣一萬元。此學年核定補助學生計20人，發放20萬元。自民國89學年度第二學期開始辦理高中職學生就學補助活動，迄今已辦理逾25年，光是雲林縣受惠學生就有1,249人次，金額超過905975萬5000元。此次受獎學生均經過學校或婦聯會各鄉鎮市支會審核後推薦到縣分會，再由分會複審後呈報總會，審查過程公平、公正、公開。

張主委指出，此次受贈學生大多來自單親家庭，有的甚至已無任何直系血親，家中無穩定收入，下課後要照顧年邁的祖父母或重病之父母，因此張主委頒贈該補助金時勉勵所有的受獎學生，不要因為困苦的環境而喪志，無論人生面臨怎樣的逆境，都應該把握機會勤學向上，用教育的力量替自己培養實力，以為社會帶來更多的進步，很多曾經接受就學補助的同學，現在在各行各業都出類拔萃，甚至已有完成醫學院學業，現在擔任醫生救人濟世的。

張主委強調，婦聯會自109起每年均辦理?小紅包 大關懷?的關懷送暖活動，慰問了200個家庭，預告今年仍將繼續實施，希望對孤老、貧病、單親、遊民、身心障礙、急難變故者，傳遞溫暖！

副縣長謝淑亞致詞時表示，財團法人中華民國婦聯社會福利基金會及中華民國婦女聯合會25年來各鄉鎮的婦聯姐妹在雲林縣各地關懷需要幫助的學生，讓他們免受輟學之苦。此次頒贈除了希望傳達婦聯會關懷照顧拋磚引玉，更期盼受贈學子要勤奮努力向學，努力充實自身學能，以後學有所成可以回饋社會，幫助更多需要幫助的人，帶給別人溫暖。

此次受贈就學補助金同學計有：斗六高中楊O予、陳O臻、李O蓁、鄭O鈺，義峰高中鄭O蓁、張O璿，虎尾高中余O穎、廖O安，虎尾農工陳O堯、林O誠、林O廷，土庫商工陳O峻，西螺農工劉O成、沈O昇、鄭O中，文生高中王O涵、周O堯、蔡O丞，北港高中楊O瑋、蘇O穎、吳O庭、曾O緯，台中科大張O尹，慈惠護專林O茵，樹人護專陳O凌等25名。