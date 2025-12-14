婦聯會頒贈高中職助學金

婦聯會台南市分會幹部與受獎學生合影。 （婦聯會提供）

中華民國婦聯會與財團法人中華民國婦聯社會福利基金會十四日上午假新營高中，頒贈台南市廿五所學校的卅九名高中職學生就學補助金，每人一萬元。頒贈儀式係由婦聯會台南市分會與歡喜希望社會福利基金會攜手辦理，歡喜希望社會福利基金會則捐款五萬元給新營高中「教育儲蓄專戶」，共同為扶助弱勢學生安心讀書略盡綿薄。

婦聯會台南市分會主委沈美珠說，婦聯會即使近幾年來遭受無情無義的打壓，仍持續關懷清寒學生受教育機會，本學年合計補助三百九十九人，其中南市獲得補助卅九人。婦聯會從八十九學年度第二學期開始頒贈助學金，鼓勵清寒家庭子女努力向學，迄今已辦理四十三期次，受惠學生兩萬兩千兩百四十二人次，補助金額高達新台幣一億七千九百五十二萬元，其中台南地區受惠學生共有一千八百一十五人次，補助金額一千四百六十五萬五千元。

沈美珠期勉受扶助學生，人生不如意事十常八九，不要氣餒、要有樂觀、進取、奮鬥的精神，朝著興趣、性向與能力，選擇自己最喜愛的學科去學習發揮，將來成為各行各業有用的人才。

歡喜希望社會福利基金會董事長洪玉欽指出，婦聯會對台灣的貢獻很大，即使最近幾年風風雨雨，但做公益的決心從來沒有變過，非常值得讚佩。