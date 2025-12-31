婦背包藏菜刀欲入台中地院 大批警力到場帶回調查

（中央社記者蘇木春台中31日電）1名婦人今天將菜刀放置背包前往台中地方法院，經X光機檢查被發現攜帶刀械，遭執法人員攔下，婦人卻與執法人員發生口角。警方獲報出動大批警力到場，將婦人帶回調查釐清。

台中市警察局第一分局表示，今天上午11時多，接獲台灣台中地方法院通報有人攜帶刀械，立即派遣大批警力到場。

警方初步調查，1名婦人上午攜帶背包、手提袋至台中地院，欲前往1樓的郵局取款，不料進入地院進行X光機檢查時，法警與保全人員發現婦人背包內裝有1把菜刀。

執法人員當場要求婦人不得攜帶刀械進入，但對方反應激烈，執意進入地院。院方通報警方後，台中第一警分局派遣10多名身穿防彈背心、持盾牌警力到場，將婦人帶回警局調查，釐清是否違反刑法或社會秩序維護法。（編輯：張雅淨）1141231