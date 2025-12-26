婦脊椎鄰近節病變 走不到100m得休息

醫師何京澤進行內視鏡手術。（聯新國際醫院提供）

記者陳華興∕桃園報導

一名年約60歲女性患者15年前因腰椎椎間盤突出接受第4、5腰椎與第1薦椎融合手術，近來出現嚴重臀腿麻痛，行走不到100公尺必須坐下休息的典型「神經性間歇性跛行」症狀。透過X光與磁振造影檢查，發現相鄰節段已出現黃韌帶肥厚、骨刺增生壓迫神經，確認為脊椎鄰近節病變。

聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤表示，當脊椎的活動節段因手術融合固定後，原先分擔的活動壓力會轉移至相鄰節段，導致「固定與未固定交界處」承受過度應力，約5～10後可能出現骨刺增生、黃韌帶肥厚，甚至椎間盤突出或滑脫，造成神經再次受壓。術後10年發生率可高達36%，可視為一種生理必然的長期演變。

何京澤強調，無論接受何種手術，術後的保養才是遠離2次手術的關鍵。除了終身避免彎腰搬重物等不良姿勢外，每天的核心肌力鍛鍊更至關重要。他推薦3種鍛鍊核心的方式，只要每天持續運動，即可預防和緩解下背不適，強化核心肌力，穩定骨盆與脊椎。

脊椎鄰近節病變手術治療分析。(聯新國際醫院提供）

1.死蟲式：活化深層核心適合入門與久坐族，每天20下。2.棒式：全面鍛鍊核心，一次撐約20秒，中間休息30秒，做3～4次。3.臀橋：強化臀腿、穩定骨盆，每天20下。

根據臨床觀察，體重過重（BMI≧24）、術後長期姿勢不良、骨質疏鬆，以及心臟病、糖尿病及高血壓等內科疾病患者，皆屬於鄰近節病變的高風險族群。何京澤示警，融合手術一旦刮除椎間盤置入椎間融合器，就是一條無法回頭的路，醫界最新共識為「除非必要，絕不輕易建議患者進行脊椎融合手術」。