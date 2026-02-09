婦腦中風合併顱內動脈瘤！2小時內取栓隔日出ICU

一名80多歲患有輕微失智及三高病症的老婦，突然發生口齒不清、眼歪嘴斜、肢體無力等症狀倒臥家中，經檢查發現血管堵塞且合併顱內動脈瘤，在到院兩小時內成功完成取栓手術，隔日轉出加護病房。

個案影像顯示患者為左側中大腦動脈M2第二分支上支阻塞。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

中國醫藥大學新竹附設醫院腦中風中心主任錢駿表示，個案影像顯示患者為左側中大腦動脈M2第二分支上支阻塞，該分支阻塞在一般血管攝影中不易清楚呈現，若僅依賴常規影像可能會錯失診斷與治療時機。

所幸院方透過腦部電腦斷層灌注攝影輔助，團隊即時確認仍有可搶救腦組織，迅速啟動取栓手術一次即完整移除血栓。術後患者意識清醒且四肢力氣恢復正常，隔日就轉出加護病房並持續進行復健訓練計畫。

院方透過腦部電腦斷層灌注攝影輔助，確認仍有可搶救腦組織，迅速啟動取栓手術。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

錢駿強調，若未施作灌注攝影可能因無法明確看到血管阻塞點而錯失通血管治療機會，僅能保守用藥治療成效將大打折扣。腦部灌注攝影目前並非國內強制常規檢查，但中醫大新竹附醫認為其在急性中風判斷上具有關鍵價值，灌注影像能提供更客觀的血流資訊協助快速決策，特別有助於辨識不典型、難診斷的中風個案。

醫學影像科醫師李喬華指出，一般遇到急性缺血性腦中風發作3至4.5小時內會施打靜脈血栓溶解劑如rt-PA，主要在溶解血栓、恢復血流。但院方透過腦部電腦斷層血管攝影發現個案同時合併顱內動脈瘤，若靜脈血栓溶解劑一打下去就可能引發動脈瘤破裂造成病患死亡，主因是動脈瘤壁非常脆弱，若在有動脈瘤的情況下使用強效溶解血栓藥物極易導致瘤壁破裂、引發致命性的蛛網膜下腔出血。

右為腦中風中心主任錢駿。左為醫學影像科李喬華醫師。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

錢駿指出，中風是與時間賽跑的疾病從發作開始腦組織便持續受損，近年中風已有年輕化趨勢不分年齡都應提高警覺。民眾可用微笑、舉手、說你好三步驟自我檢查，只要任一項做不到應立刻就醫，越早到院越有機會在黃金時間內接受溶栓或取栓治療。

在門診評估中醫師會留意是否出現單側肢體無力或麻木、講話含糊、嘴角歪斜、吞嚥困難，以及視力模糊、視野缺損或眼球轉動異常等症狀，若在24小時內通常會建議積極影像檢查與治療。

