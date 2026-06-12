婦腦動脈瘤破裂 中西醫接力搶命出院

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每週3次針灸治療兩月，共25次療程後，該婦人奇蹟般逐漸好轉並恢復意識。 （記者王勗攝）

（另開新視窗）

記者王勗∕台南報導

奇美醫日前收治一名自摔車禍轉診的58歲婦人，該婦人因腦出血合併水腦情況危急，經檢查赫然發現竟是「前交通動脈囊狀動脈瘤破裂」，緊急手術治療後排除生命危險但婦人遲遲無法恢復意識，中醫團隊後續介入，經兩月療程針灸25次，婦人終於順利移除呼吸管、鼻胃管及導尿管，恢復自主能力順利出院。

據了解，該婦人前因騎車自摔送醫，經檢查研判非純粹外傷導致，緊急插管後轉送奇美，醫療人員檢測發現婦人腦內動脈瘤破裂合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血與水腦症，西醫團隊立即安排手術引流並監測顱內壓，透過血管內彈簧圈栓塞與腦室腹腔分流手術穩定患者生命，然而術後雖暫無生命危險，但婦人仍身插「三管」陷入深度昏迷，由奇美中醫部介入輔助治療。

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奇美醫中醫部主治醫師陳豪君表示，該患者經初步診斷，有「血溢脈外、氣虛氣滯濕瘀」跡象，透過針灸「百會穴」增加腦區供血；「足三里穴」可抗發炎、抑制神經元凋亡；「陽陵泉穴」活化腦部，經每週3次針灸治療兩月，5次療程後，婦人奇蹟般逐漸好轉並恢復意識，順利脫離插管恢復吞嚥功能，後經家人陪伴復健病況穩定，成功走下病榻。

陳豪君指出，自發性蜘蛛網膜下腔出血屬於出血性中風，其中8成至9成是因腦動脈瘤破裂引起，動脈瘤好發於高齡族群，女性發生率約為男性1.6倍，然而動脈瘤無明顯症狀，如有劇痛、暈眩、復視等發病症狀，患者狀況也將急轉直下，近兩成的患者在到院前死亡。即使手術救回性命，患者也可能留下肢體無力、吞嚥或語言障礙等後遺症。

奇美醫積極推動「中西醫整合照護模式」，透過西醫手術合併中醫針灸治療有效改善中風後的肢體與認知障礙，幫助患者恢復正常生活。陳豪君提醒，抽菸、三高、酗酒、長期熬夜或有家族病史者皆為高危險族群，45歲以上或有相關家族病史民眾建議安排頭頸部核磁共振（MRI）檢查，以利及早揪出潛藏危機。