婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫

醫療疏失差點害死一條人命！泰國暖武里府邦耶縣（Bang Yai）日前傳出一起離奇事件，一名65歲婦人被醫院宣判腦癌死亡，家屬領取死亡證明後把遺體送到寺廟進行各種儀式；豈料，火化前婦人突然睜開眼睛和微微抽動身體，讓家屬和廟方人員都嚇到尖叫失色。婦人被送回醫院，警方也介入調查，釐清是否醫院判斷有誤。

根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。

婦人的弟弟決定透過寺廟提供的殯葬補助計畫，將婦人遺體送到該寺廟火化。廟方表示，他們確認有死亡證明才收下棺材，放進寺廟準備進行儀式；然而廟方打開棺材、在準備火化前最後一個步驟時，有工作人員注意到婦人身體微微顫抖，靠近一看還睜開眼睛，竟然還有生命跡象。

在場的家屬與廟方均被嚇到不敢置信，還不斷發出尖叫聲，之後寺廟住持下令叫救護車，更承諾廟方會負擔所有醫療費用。婦人被送回醫院後，經醫師初步檢查，她並未出現心臟停止或呼吸衰竭的跡象，只是因為嚴重低血糖陷入極度虛弱狀態，可能導致生命跡象微弱到難以辨識，才遭誤判死亡。

醫師表示，目前婦人仍非常虛弱，無法開口說話，需持續在加護病房接受緊急治療與監測。當地警方也已介入調查，將釐清醫院死亡判定是否出現失誤，並檢視相關醫療流程是否存在疏漏。

這起事件在網上引發熱議，由於婦人先前被醫院診斷罹患腦癌，有網友紛紛質疑是否因重症導致生命跡象過於微弱，使醫療人員誤以為已無生命徵象；也有人猜測，婦人可能出現罕見的「假死」情況。

