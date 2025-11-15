婦藥物掉了竟「大鬧醫院」！不願付費重領 顯示器水杯全砸爛

桃園龍潭敏盛醫院近日發生一起暴力事件，一名婦女因藥物遺失問題與醫院人員發生衝突。這位婦女在看診後不慎將剛領取的藥品弄丟，當被告知重新領取需額外付費時，情緒失控在櫃檯前大聲咆哮，不顧護理師勸阻，最終砸毀顯示器與水杯。事件引起院方報警處理，婦女隨後被警方以現行犯逮捕，依違反醫療法及毀損罪嫌移送法辦。此事件也引發民眾對醫療環境安全的關注。

婦人看診後遺失剛領的藥，不滿想重領卻被要求收費，動手砸毀櫃檯電腦設備。 (圖／民眾提供)

事件發生在桃園龍潭敏盛醫院，一名身穿水藍色上衣的婦女在看診結束後，因不小心遺失剛領取的藥品而前往櫃檯要求重新領取。當櫃檯人員告知她需要額外付費時，婦女情緒立即激動起來。她對著櫃檯人員大聲咆哮，表示自己「每次看醫生都100元」，質疑為何還要再付費。

廣告 廣告

儘管醫院護理師出面試圖勸阻並平息衝突，這名婦女仍拒絕冷靜下來，持續在醫院內大聲飆罵。在多次勸說無效的情況下，院方最終決定報警處理。根據了解，婦女在憤怒之下不僅砸毀了櫃檯的顯示器，還打破了醫院人員的杯子。

對於此事件，其他在場民眾表示理解醫院的處理方式。一位民眾認為：「合理啊，本來就是你自己弄丟，不是他們裡面的人不給你啊，所以你再補錢是應該的，一般我們去外面的診所也都是這樣子啊。」大多數民眾都認為，藥品遺失後醫院收取額外費用是合理的做法。

龍潭分局聖亭派出所副所長曹培翔表示，這名婦女因一時情緒激動而揮手將櫃檯電腦設備毀損，警方當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。由於事件地點發生在醫療機構內，除了毀損罪外，該婦女還涉及違反醫療法的罪嫌，面臨的法律責任更為嚴重。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

男失控追打還嗆「叫警察來」 年輕人「滿足願望」報警提告

機車傾倒釀禍！家長暴怒「掀幼兒園」 園長控遭毆打腦震盪

醫療暴力又一樁！桃園婦疑不滿領藥加錢 暴怒摔爛櫃台設備

怕被綠？男急叩警求調監視器 只為看女友跟誰吃飯

