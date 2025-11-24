婦被港籍男網友騙買房要求匯款38萬美金遭止…詐團拙劣手法曝

社會中心／台中報導

一名婦人遭男網友詐騙，匯款時被警方制止。（圖／翻攝自臺中市政府第一分局官網）

台中市警一分局民權派出所日前接獲報，稱一名婦人至兆豐銀行南台中分行想匯款11萬5千元，疑似遭遇詐騙，行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，於是馬上通報警方到場協助。警員抵達後，立即展開查證，最終成功攔阻詐騙，保住婦人辛苦積蓄。而詐團拙劣手法也曝光。

警方指出，一名胡姓婦人（82歲）日前在網路上結識一名自稱「香港籍」的男網友，對方以將在台購屋為由，聲稱替胡婦匯入38萬美元（約新臺幣1,158萬元）至其帳戶，並出示境外匯款申請書取信胡女，隨後聲稱因涉及跨國金流，款項遭海關卡關，須先繳納百分之一的「境外稅」(約新臺幣11.5萬)才能順利入帳。胡女信以為真，急於取得高額款項，並依指示前往銀行準備匯出款項。

警方到場並確認情況後，發現詐團提供的「境外匯款申請書」文件疑似後製偽造，內容很明顯是事後編輯上去的，而不是文件本身列印出來的。警方隨即向胡婦說明常見詐騙手法，指出詐騙集團經常以「需先繳費、先支付稅金」等名義誘騙匯款，並明確告知國際匯款流程中，並無所謂的「境外稅」，且海關也不會以此理由要求個人繳費。

最終，在警方努力勸說下，胡婦意識到自己險些遭詐後，感謝警方在第一時間阻止匯款，避免財產損失。第一分局呼籲，網路交友與境外匯款相關詐騙近年層出不窮，只要對方以「匯款卡關」、「需繳交手續費或稅金才能領取」等理由要求付款，幾乎可以確定是詐騙。警方提醒民眾務必提高警覺，如遇可疑情況，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱。

