婦視力剩0.1以為老化！竟是「腦血管瘤」壓迫視神經

70歲的王女士半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力，才前往台北慈濟醫院就診。

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉檢查發現，王女士右眼視力僅剩0.1，但眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜皆未發現明顯異常。由於眼部結構無法解釋視力快速惡化的原因，謝繡卉提高警覺，懷疑可能與視神經、甚至腦部病變有關，隨即安排核磁共振檢查。結果發現腦部血管異常，會診放射科醫師後，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，導致的視力模糊。

謝繡卉給與放射介入治療，阻斷血管瘤內的血流，從而解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。王女士右眼視力已有明顯回升，持續於門診追蹤觀察。

王女士的視野檢查影像，左圖為視力正常的左眼視野；右圖為視力異常的右眼，紅框部分可見視野明顯受限。（圖／台北慈濟醫院）

謝繡卉指出，視神經為大腦神經系統的一部分，從眼睛一路連接到腦部。當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現。

謝繡卉表示，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

謝繡卉醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

針對視力模糊是否與用眼疲勞有關，謝繡卉提供簡易判斷方式，若視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解。

但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，應儘早就醫檢查，以釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病。謝繡卉強調，及早發現視覺異常，不僅能守住視力，也可能為整體健康爭取關鍵的治療時間。

