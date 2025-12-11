婦視線模糊＋手麻 揪非典型中風

一名婦人眼睛模糊就診，李綜合醫院醫師張峻誠診斷為中風。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌∕台中報導

一名從事裁縫針織工作的60多歲婦人，日前突然覺得眼睛模糊，跑去看眼科，醫師診斷眼睛沒問題，後來因為左手出現麻木、說話稍微不清楚，裁縫車無法精準對齊，才又趕緊就醫，醫師判定竟是2次中風，因右側中大腦動脈阻塞而影響到視野，如果血管阻塞範圍再擴大，恐半身癱瘓，婦人嚇到大喊「怎麼可能？」治療後才恢復健康。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該名婦人是非典型的中風患者，日前自行掛號到門診看診，走路很正常，沒有一般認為走路不穩、臉歪、嘴斜的中風徵兆，只有左手輕微麻木，醫師追問之前身體有無異狀，患者才透露，看診前一個多月眼睛突然視力模糊，根本無法工作。

廣告 廣告

患者自述，平時在家做裁縫代工，一個多月前，視力突然模糊，眼科醫師認為沒什麼異狀，她點眼藥水後情形始終沒有改善，針線也無法順利對準裁縫車，原本1小時能做好6件裁縫品，後來1小時只能做1件，已經影響到生活與工作。

張峻誠說，聽完患者的描述，研判此症狀應是中風，先安排電腦斷層檢查，果然看到右邊中大腦動脈阻塞，為了確認阻塞範圍，進一步做核磁共振，詳細判讀後發現，婦人當時眼睛出現模糊時，已經初次中風，只是比較幸運、範圍較小，沒有出現手腳無力、無法行走的情形。

張峻誠指出，從患者檢查報告發現，對方有患有三高，尤其膽固醇嚴重超標，平時沒有好好控制，繼續追問患者，在第一次視力模糊後，不認為自己中風，後續皆沒有針對中風治療，才導致阻塞症狀加劇，幸運的是，阻塞範圍沒有擴大，否則恐怕會造成半身癱瘓。

張峻誠說，非典型中風指中風症狀不是臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清，而是會出現像婦人一樣，有突然視野缺損或視力模糊，另外，可能出現的症狀，還包含突然頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變，或是單側肢體不自主運動等，因血管阻塞的位置較特殊，才沒有出現常見的中風症狀。

「只要懷疑是中風，不論症狀是否屬於典型，都要立刻就醫。」張峻誠表示，中風黃金治療時間是3小時，只要症狀出現越早送醫，治療效果越好。

他提醒，有三高的患者，平常一定要好好控制，並定期健康檢查，特別是現在愈來愈冷，氣溫驟降促使血管收縮、血液變得濃稠、血壓上升，很容易中風。