婦誤信假運彩險匯款 詐團還用「金管會監督」當話術被警識破

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區一名曾姓婦人週一在超商提款機前神情焦慮，不斷操作手機準備匯款五千元，引起巡邏員警注意。文山第一分局警員鄭宇倫上前關懷詢問，發現曾女落入通訊軟體LINE上的「假運彩」詐騙陷阱，對方甚至搬出「金管會監督」的名義誘騙匯款。經員警耐心解釋詐騙手法，曾女才驚覺受騙並打消念頭，成功保住積蓄。

文山第一分局指南派出所警員鄭宇倫當時在轄內便利商店執行巡簽勤務，看見曾姓婦人在提款機前徘徊，神色相當緊張且目光不離手機螢幕。員警直覺情況不對，主動上前詢問是否需要幫助。曾女起初表示，她是依照網路「運彩投注站」的指示，準備轉帳新台幣5千元到指定帳戶當作投注金。

員警在曾女同意下檢視手機對話，發現她正與一名暱稱為「小語版主」的帳號聯繫。對方為了誘使曾女匯款，還編造謊言稱「近期金管會監督嚴格，必須配合操作」。鄭員當場向曾女分析，這就是典型的投資詐騙話術，利用政府機關名義來規避關懷提問並增加信任感。曾女聽完後恍然大悟，立刻停止操作並感謝警方的專業判斷。

文山第一分局呼籲，民眾面對標榜「高額獲利」或「穩賺不賠」的投資管道應提高警覺，切勿輕信來路不明的訊息或貿然投入資金。如果遇到疑似詐騙的情形，請立即撥打一六五反詐騙專線或一一○報案查證，共同守護財產安全。

