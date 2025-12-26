婦誤信「運彩投注站」 誆金管會監督嚴！ 險匯款被騙

台北這名婦人日前到超商ATM要匯款，被員警巡簽時遇到，發現是有賴帳號用運彩話術誘騙。（圖／東森新聞）





台北一名婦人誤信網路的「運彩投注站」，對方聲稱因為金管會監督嚴格，要配合操作匯款，婦人聽信到超商ATM，幸好過程被巡邏員警遇到即時阻止。

員警vs.險遭詐婦人：「我幫你審核一下好不好，我幫你看一下，因為現在詐騙實在太多了。」超商裡，婦人匯款但神情怪怪的，員警vs.險遭詐婦人：「你確定這是正常的嗎，這看起來應該是詐騙。」

員警初步檢視手機，發現是常見詐騙訊息。台北一名婦人日前到超商ATM要匯款，被員警巡簽時遇到，看到婦人神情緊張，不斷查看手機，同時操作機台，發現是有line帳號運用話術誘騙。

員警vs.險遭詐婦人：「直覺判斷是假的，我建議妳不要再匯了，妳下次如果要再匯之前，先去我們派出所那裡問一下。」

超商裡婦人匯款，對方還以近期金管會監督嚴格，須配合操作等說詞要求匯款，但這就是典型詐騙話術，要婦人別再上當。

