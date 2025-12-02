婦買關東煮隔6小時要退貨 嫌沒味道要「放回鍋裡滷」

一名婦人上午買了關東煮，卻隔了六個多小時後才回到店內要求退換。（示意圖／Pexels）





台北士林一間超商發生離譜退貨糾紛，一名婦人上午買了關東煮，卻隔了六個多小時後才回到店內要求退換。遭店員拒絕後，婦人仍不死心，甚至要求店員把關東煮重新放回鍋裡繼續滷，讓現場民眾全看傻。

婦人站在收銀檯前，不斷向店員抱怨，強調自己早上10點多購買，之後回家煮飯、休息、睡午覺，直到下午4點多才前來退貨，認為時間並不算太久。婦人還抱怨自己從美國學校附近走到超商，花了半個小時，質疑為何不能退貨。店員則認為放置時間過長，無法接受退換。

遭拒後，婦人又提出要求，要店員把已經買走又拿回來的關東煮重新放回鍋內滷一下再算了。這荒謬要求讓在場民眾全都驚訝不已，甚至有人反問，如果是別人的東西被放回去滷，妳敢吃嗎。整起糾紛讓其他客人目瞪口呆，也引發熱議。

