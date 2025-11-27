婦蹲整天馬桶罹大腸癌 醫：排便出現「7變化」有危險

台中市70多歲婦人近日出現排便習慣改變、糞便有血或黏液等症狀，甚至在家中蹲整天馬桶都無法排便，直到因身體虛弱無力，家人緊急將她送往大甲李綜合醫院急診，經檢查確診大腸癌。

該名婦人最近上廁所型態出現變化，不僅有血便情形，有時還便秘一整天沒上廁所。日前她在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈不適，家人見她全身無力，趕緊送往大甲李綜合醫院急診。肝膽腸胃科醫師賴大豊說明，婦人雖然多年前曾做過腸胃鏡檢查，但對近期異常狀況不以為意。住院期間安排胃鏡、大腸鏡等檢查後，發現婦人有出血性胃炎導致上消化道出血，在腸子內也看到至少5公分大小的腫瘤。切下少許組織化驗後，研判是大腸癌，還伴隨嚴重內痔出血，目前正在進一步治療中。

賴大豊進一步說明，大腸癌初期症狀不明顯，且不少人認為腹痛或大便型態改變，只是短期不適或者吃壞肚子，因此不會在意。但若有出現7狀況，包括糞便形狀、顏色、質地異常、腹部脹氣、絞痛不舒服、排便習慣突然開始腹瀉、便秘，症狀只要超過兩個禮拜以上，都要特別注意。

針對高風險族群，賴大豊解釋，包括喜歡吃肉、吃燒烤，卻很少吃蔬菜水果的人，或是體重過重、過量吸菸、喝酒，以及曾經有大腸息肉、有大腸癌家族病史的族群，都需要特別留意。他建議民眾要定期接受免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，保持正確衛教觀念，才不會錯過大腸癌的黃金治療期。

