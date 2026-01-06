婦逆向遭捲公車底！狂拍車身喊痛求救 雙腿全斷急送醫

一名88歲的李姓老婦人騎乘機車遭捲入公車底。（圖／東森新聞）





南投縣草屯鎮昨日（5日）上午發生一起驚悚交通事故。一名88歲的李姓老婦人騎乘機車自加油站離開後，未注意路況即直接橫跨馬路逆向左轉，導致直行的客運煞車不及發生猛烈碰撞。

李婦下半身與機車前輪受困於客運底盤下方，並被向前推行約5公尺。婦人雖雙腿骨折，仍保持清醒並不斷拍打車體示意求救，恐怖一幕嚇壞目擊民眾。

加油站駛出直接逆向左轉 猛烈撞擊聲響驚動周邊店家

事故發生於1月5日上午10時30分左右，地點位於草屯鎮中正路與平等街口附近。據了解，27年次的李姓老婦人當時在加油站加完油後駛出站區，隨即直接橫跨車道逆向左轉。

廣告 廣告

當時行經該路段的客運司機雖發現異狀並緊急煞車，但仍因反應不及當場猛烈撞上，發出巨大撞擊聲。李婦連人帶車被捲入客運左前方車底，下半身與機車零件牢牢卡進底盤動彈不得。

受困車底拍打求救 民眾急借千斤頂撐高車體

事故發生後，李婦雖被卡在車底，但意識清醒，不斷透過拍打客運車體發出求救訊號。附近店家與目擊民眾見狀立即報案，並有熱心群眾找來千斤頂嘗試撐高公車體，以減輕婦人受到的壓迫。

消防人員獲報趕抵後，確認阿嬤雙腿被機車前輪與客運底盤卡死，隨即動用專業破壞與救援器材，歷時約20分鐘才順利將人救出。

雙腿骨折送醫治療 警方調查詳細肇事原因

經現場初步檢傷，李姓老婦人雙腿均有骨折傷勢，經緊急送往醫院治療後，所幸並未危及生命。警方對客運司機進行檢測已排除酒駕嫌疑，初步研判事故起因為機車未依規定讓行及變換車道不當。

更多東森新聞報導

機車從人行道「突襲竄出」 高雄女害6車連撞7人送醫

民進黨彰化縣議員江熊一楓遭「羈押禁見」 地檢署證實

台中民宅大火 疑除濕機冒煙釀災

