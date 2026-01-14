婦遇詐騙領百萬投資黃金與虛擬貨幣 警銀與家人耐心勸說成功保住積蓄





臺中市大甲區一名林姓婦人，到郵局匯新台幣一百萬元，所幸行員機警看出端倪而通報警方處理。林婦仍肯定是投資「黃金與虛擬貨幣」無誤，幸員警與家屬耐心解釋及詐騙的手法，最後的勸說才保住婦人辛苦積攢的新台幣一百萬元。

大甲區一名林姓婦人，於日前下午到大甲郵局欲領一百萬元現金，則行員看到領巨款有異而急通報大甲派出所，指林婦疑似遭到詐騙。員警接報趕抵現場後，林姓婦人起初態度低調，僅表示這筆錢是要與網路上認識的一名「林先生」進行黃金及虛擬貨幣交易，對於詳細交涉細節閉口不談，更一度拒絕出示手機對話紀錄，堅稱自己「沒有被騙」。

面對林姓婦人的不配合與堅持，警方並未放棄，除一邊耐心分析時下「假投資真詐騙」的常見手法，一邊設法聯繫家屬。婦人的媳婦邱女士接獲通知後，也火速趕往郵局協助。在郵局行員、員警與家屬三方的持續關懷與「溫情攻勢」下，林姓婦人的心防終於鬆動，意識到自己可能遇上了詐騙集團精心設計的圈套，最後決定取消提款計畫，保住了這筆百萬退休金。

大甲警分局長蔡期望表示，詐騙集團常利用社群軟體隨機加好友，以「高投資報酬」或「代購黃金、虛擬貨幣」等話術誘騙民眾匯款或提領現金交易，凡是要求在網路進行大額現金交易，且不願提供正式書面合約者，極大機率為詐騙；並請民眾多加留意家中長輩的財務往來，若發現異常提領，請務必主動關心，遇到疑似詐騙情事，請撥打165 反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求協助。本案成功攔阻金額達一百萬元，展現了「警、銀、家屬」三位一體的聯防網絡，守護市民財產安全。

