婦遇車禍「遺體破損」修復費20萬 肇事駕駛：我沒錢

修補遺體花費約20萬，肇事駕駛推說沒錢，家屬氣炸。（圖／TVBS）

一起嚴重的車禍事故發生在國道3號北上新竹茄苳路段，39歲李姓聯結車駕駛疑似因恍神未注意前方回堵，撞上前方3輛轎車，造成一名婦人死亡、七人受傷的悲劇。死者當時正與外孫女和其男朋友北上尋找女兒，卻不幸遭遇車禍。家屬不僅面臨親人死亡的悲痛，還需處理高額修復遺體費用，而肇事駕駛態度消極，讓家屬更加傷心難過。

修補遺體花費約20萬，肇事駕駛推說沒錢，家屬氣炸。（圖／TVBS）

事故現場一片混亂，警車和救護車的鳴笛聲大作，一台轎車嚴重毀損變形，車內的駕駛和乘客頭破血流，有些甚至已經昏迷。救護人員趕緊到場搶救受困的人員。這起發生在5日的連環車禍，起因是39歲李姓駕駛開著聯結車，疑似因恍神沒有注意到前方交通回堵，結果撞上前方3輛轎車，造成一名婦人不幸喪生。

廣告 廣告

死者的女兒悲痛地表示，死者當時是被外孫女和她的男朋友開車載著北上尋找媽媽，沒想到卻遇上這場悲劇。死者的外孫女傷勢嚴重，「那天禮拜五當天，她有腦出血，然後胰臟破裂，然後肋骨斷3根，然後要開刀，現在在加護病房昏迷，很嚴重，也不知道以後會怎樣。」

除了親人的傷亡，家屬還控訴肇事駕駛態度消極。死者的兒子表示：「對方貨車司機也都不聞不問，然後就是說交給法院去處理，交給法官。我一個媽媽好好的，也沒有病、也沒有痛，好好的人就被他撞沒了。」

由於遺體受損嚴重，家屬表示光是修補費就要花20萬元，但肇事駕駛卻表示自己沒有錢。死者的兒子無奈地說：「像我跟他要求就最基本的，我媽媽人好好的，讓她完整的走，然後這筆費用，叫他有辦法先出嗎？他就說他沒辦法，他身上也沒有錢。」

家屬期盼死者的後事能夠圓滿。這起因駕駛疏忽造成的一死七傷事故，不僅奪走了一條無辜的生命，也毀了多個家庭的幸福。

更多 TVBS 報導

澄清湖貨車過彎失控奪母女魂！姪女倖存 家屬淚崩：不敢讓她知道

有片／桃園砂石車疑路口未禮讓釀對撞 同路段又二次事故塞爆了

暴衝待轉區撞死菲籍老闆！家屬慟認屍 73歲肇事翁沒來原因曝

一家四口外出撞電杆「3月大女嬰」慘死 疑疲勞駕駛害命

