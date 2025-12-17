婦遭棄屍彰化山區、18年前高中少女陳屍附近！居民曝「恐怖巧合」關鍵

社會中心／彰化報導

本月7日晚間，22歲蔡姓男子主動前往屏東枋寮警分局派出所自首，坦承2年前於南投縣殺害劉姓女子，並將遺體載至彰化山區棄置。警方組成專案小組，前往彰化芬園鄉虹禧橋附近、挖出1具白骨，初步認為，應是被害者劉女骨骸，但尚待進一步檢測，而地方人士也指出，18年前，距離埋屍地10公尺處的伍豐橋下，同樣有一名女高中生被棄屍，恐怖巧合令人感覺毛骨悚然。

男自首殺害女子又棄屍彰化山區，警消搜山尋屍。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，2007年12月間，有民眾行經大彰路伍豐橋時，發現一名女高中生陳屍15公尺深橋下，急忙報警處理。警方獲報後展開追查，一度懷疑女高中生慘遭殺害，或是被推落橋下致死，最後鎖定女高中生男友涉有重嫌，他坦承2人原本相約殉情，但最後因心生畏懼而逃離，最終女方傷重不治。

當地人士指出，當年女高中生命案，距離此次埋屍地點不到10公尺，當年這起命案震驚地方，畢竟這裡是純樸山區，命案發生都讓當地人非常吃驚，而2具遺體地點非常接近，這個恐怖巧合讓人毛骨悚然，對此，地方人士也推測，恐因八卦山區位置偏僻、人煙罕至，不容易被人發現，才會被當作棄屍地點。

