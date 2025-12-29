婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康

一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。







不沾鍋破損別再使用



嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃內科醫師周宜群表示，PFAS會透過多重機制損害肝臟健康，因其會干擾肝細胞訊號傳導和免疫功能，導致脂肪堆積增加和癌症相關的細胞損傷。

南加州大學的研究指出，不同PFAS對男女性肝細胞的影響也不同，PFOA對女性肝細胞傷害較大，PFOS則對男性影響更顯著。也就是說，當不沾鍋塗層破損或溫度超過250度時，PFAS會加速釋放到食物中，特別是烹調含鹽酸性食物時遷移現象更明顯，代表使用次數越多釋放濃度越高。





建議改用不鏽鋼、陶瓷鍋具



周宜群強調，肝臟作為人體主要解毒器官，特別容易受到PFAS攻擊。因此一旦發現不沾鍋有刮痕就應立即更換，切勿因節儉繼續使用賠上健康，建議改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具，這些材質不含氟化物且在高溫下不會分解產生有害物質。烹飪時應控制溫度避免超過中火，使用木製或矽膠器具避免刮傷鍋面，並減少使用含PFAS的紙製餐具盛裝熱食。

國際癌症研究機構已將PFOA列為第1組人類致癌物，PFOS列為第2B組可能致癌物。長期PFAS暴露會增加脂肪肝、肝纖維化、肝硬化和肝癌風險，同時導致免疫系統功能下降、甲狀腺疾病和代謝異常，對於已有肝病的患者，PFAS暴露更會加重肝臟負擔並影響治療效果。周宜群醫師提醒，PFAS廣泛存在於防水衣物、地毯防污劑、化妝品和清潔用品中，民眾應提高警覺並適時更換安全廚具，就是保護自己和家人健康的最佳投資。









（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：不沾鍋刮痕累累別再用 當心永久化學物質留體內釀肝癌）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康