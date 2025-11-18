婦開車「油門誤當煞車」 連環撞進服飾店玻璃門全碎
嘉義縣朴子市發生一起驚險車禍，一名68歲鍾姓婦人在購物後準備開車離開時，因誤將油門當成煞車踩下，導致車輛失控。這輛黑色轎車先是急速倒車，隨後又往前衝撞，造成服飾店前的機車和衣架遭到撞毀，店面玻璃門也被撞碎。所幸事故中沒有造成任何人員傷亡，但財物損失不小，後續責任歸屬及賠償金額可能相當可觀。
事故發生於17日中午11點多，當時鍾姓婦人在朴子市的店家購物完畢後，準備駕車離開。根據她的說法，自己因為誤將煞車當成油門踩下，導致車輛先是快速倒退，接著又想往前行駛，卻意外直接衝進了服飾店內。黑色轎車原本停在停車格內，卻突然往後衝，接著又往前行駛，撞飛機車後又撞進服飾店內。
店內員工聽到巨大撞擊聲後立即衝出來查看情況。一位穿著紅衣的婦人當時正要上前關心，卻發現車輛又開始後退，嚇得急忙跳開，幸運地避免了被波及的危險。附近民眾也紛紛湧上前關心駕駛，不解為何才剛開車起步就發生意外。嘉義縣警局朴子派出所副所長許智程表示，這起事故造成停車場內2部機車及店家衣架遭到撞擊，現場有車輛及財物損壞，但所幸沒有人員受傷。
服飾店的玻璃大門被撞得粉碎，店家清理現場時收集了好幾袋的碎玻璃。雖然店面受損嚴重，業者仍在隔天照常營業，只能暫時以塑膠布代替被撞毀的門。除了店門毀損外，員工的機車和店內衣架也全部被撞毀。雖然這名婦人並非酒後駕車，但因誤將油門當煞車踩下而釀成大禍，後續的責任歸屬及賠償金額預計不會是小數目。
更多 TVBS 報導
汽車違規右轉釀1死8傷 便當店菲籍老闆剪髮途中遇劫
甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛 男被壓車下幸平安無事
離婚仍帶妻出遊慶生！ 租特斯拉南下 高速衝撞釀1死7傷
租特斯拉到墾丁玩！高速撞擊水泥車 波及4貼機車釀1死7傷
其他人也在看
TOYOTA推出賣相極佳的全新旗艦電動房車bZ7，將撼動TESLA Model S的市場地位？
特斯拉（Tesla）全球電動車銷售不斷下滑，不只是因為市場需求趨緩，來自傳統汽車大廠推出新款電動車的逆襲，也侵蝕了特斯拉的電動車市占。TOYOTA近日和中國廣汽合作，打造的新款 bZ7 電動房車，不僅具備時尚亮眼的外觀和內裝，其配備和科技水準之高，也令人印象深刻，就尺寸大小而言，bz7的主要競爭對手，將是特斯拉 Model S 和比亞迪的 Han L 。汽車日報 ・ 13 小時前
車主好慘2／買颱風洪水險僅逾1％ 修車170萬「因這二點」判賠55萬
目前產險公司提供的汽車保險，主要為一般車體保險（因為保費多寡及保障範圍，分為甲式、乙式、丙式車險），主要是針對發生交通意外事故（車碰車、車碰人、自撞）等理賠人身醫療死亡、財物維修車輛費用等，保障範圍是不會涵蓋泡水損害，僅包含碰撞、火災、盜搶等事故。泡水車...CTWANT ・ 7 小時前
Lexus IS300h 三度小改款車價喊漲！F Sport 車型漲最兇
Lexus IS 車系是品牌四門轎跑車，9 月時推出第三次小改款，換上類似新世代 ES 的家族識別，車內則有雙 12.3 吋螢幕，日本預計明年 1 月推出，日媒已率先得知車型編成與售價，三個車型不但全都漲價，其中 F Sport 車型大漲 11 萬元台幣。自由時報汽車頻道 ・ 21 小時前
中華車市占衝刺15% 代理三菱新品年底上市
中華車（2204）總經理曾鑫城16日表示，三菱（Mitsubishi）十年來首款新車XForce，將由中華車推動台灣製造...聯合新聞網 ・ 1 天前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
光陽X-Tera 350都市越野兩相宜！Kymco米蘭車展帶來全新跨界黃牌大羊
Kymco光陽機車在2025米蘭車展（EICMA 2025）正式發表全新「X-Tera 350」，是一款融合城市通勤與越野探險精神的跨界速克達。原廠強調其強悍的動力、高規格配備與先進科技，成為品牌DT-X系列之後的新旗艦級冒險車款，鎖定Honda ADV 350等級距市場。地球黃金線 ・ 1 天前
樹林首條捷運將全面動工！土城樹林線拚 2025 年底前開工、帶動沿線房市
新北市捷運工程局於 10/28 宣布，備受地方期待的土城樹林線 CQ880B（土城高架段） 已於半年內三度招標後順利決標，後續將加速完成簽約流程，力拚 2025 年底前正式開蘋果仁 ・ 22 小時前
高雄73歲開車失控暴衝！撞翻待轉區8機車 8人受傷1人身亡
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日下午發生連環車禍，一輛自小客車先與機車發生碰撞，隨後衝向待轉區，波及8輛機車。除汽車駕駛外，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治，肇事陳姓駕駛酒測值為零。目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 1 天前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 41 分鐘前
2025 米蘭車展｜Honda CB1000GT旅行車發表！V3R概念實現、更多E-Clutch技術下放！
儼然成形的全新CB1000宇宙對Honda來說或許是本世代最重要的幾個分支，繼2024 EICMA 米蘭車展發表CB1000 Hornet，稍早的八耐與移動展亮相CB1000F外，2025 EICMA米蘭車展中Honda也正式發表了CB1000GT，同時V3R概念架構也轉換為可實動的概念車樣貌，還有更進一步擁抱市場、破圈拓展消費族群的酷洛米聯名展示？更多元的現代化本田已然成形。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷
即時中心／徐子為報導今（16）日下午5點許，高雄市楠梓區發生一起重大傷亡車禍，1名73歲男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中1名傷者在送醫搶救後仍宣布不治。楠梓警分局調查，73歲的陳姓男子今天傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車男騎士反應不及當場撞上，陳翁的轎車隨後暴衝至機車待轉區。當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車如打保齡球般衝撞，讓現場機車東倒西歪，還有一輛機車卡在肇事轎車頭下，事故現場機車倒一排，零件散落一地，場面狼藉。高雄警消說明，今天17時12分發生1起楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局出動6車14人前往搶救，現場為1自小客車與多輛摩托車發生車禍，到場無人受困，均意識清楚，共9名患者（5男4女）由本局救護人員處置後送醫。據悉，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。但其中一名林姓傷者今晚傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。據了解，肇事的陳姓男子家就住在附近，土庫一路陸橋下橋時禁止右轉至清豐二路360巷，陳翁違規部分，警方將依法開罰，肇責待交通大隊分析釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷 更多民視新聞報導TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待國1虎尾段「3車連環撞」 19歲男乘客遭拋出車外身亡新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」民視影音 ・ 1 天前
油電主力版本回歸！2026 Toyota Corolla Altis Hybrid GR Sport 試駕
在節能當道、油電車款逐漸成為主流的時代，Toyota Corolla Altis Hybrid GR Sport也扮演著極具戰略意義的角色，作為台灣市場的中堅主力，在延續品牌一貫的節能、耐用與保值形象之下，透過GR性能品牌的調校精神，為這款家用房車注入更強烈的駕馭靈魂。這不僅是外觀的運動化升級，更是一場從內而外的駕馭質變，在油電車的高效節能之外，加入更豐富的動態操控層次，讓熟悉的Corolla Altis在穩健中多了幾分熱血，使「家用」與「駕馭」在同一車款中找到完美平衡，成為當前房車市場中最具代表性的全能選項。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前
【怎能不愛車】全球限量、不說產量！BMW 50週年特仕版超神秘
BMW 3系正式邁入半百，品牌直接端出重磅級的M340i xDrive 50週年紀念版慶生，把五十年來的經典回憶一次濃縮在這款特仕車裡。這次的外觀選色不是一般3系看得到的，而是向E21到E90等早期世代致敬的五款復古車色，全都帥得讓老車迷心臟直接爆擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
電動車需求疲軟， 福特德國Explorer、Capri製造 工廠被迫裁員 1000 人
福特（Ford）將在其位於德國科隆的電動汽車工廠裁員多達 1000 人，以應對歐洲電動車需求低於預期。原本福特Firesta生產工廠在耗資10億美元進行改造後，用以生產Explorer 和 Capri 兩款休旅車，但實際銷售能力遠低於其產能。汽車日報 ・ 1 天前
XPEL推出改色車漆保護膜，解鎖風格與防護新境界。多款高級色彩、質感選擇與10年保固！
長久以來，汽車愛好者在追求車身色彩個性化時，往往需在昂貴的烤漆重塗或缺乏耐用性的傳統改色膜之間做出取捨，而隨著車主對個性化車色與車漆長效保護的需求日益提升，全球汽車防護領導品牌 XPEL 宣布在台正式推出全新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF），以兼具風格與防護的創新科技，開啟汽車包膜個性化色彩與頂級防護的新篇章。此款產品延續 XPEL 在車漆保護膜領域近 30 年來的專業技術，並進一步解鎖多彩車漆風格，以兼具風格與防護的創新理念，為想讓愛車煥然一新、展現個人風格的車主，帶來色彩更耀眼、性能依舊頂尖且持久的全新體驗。XPEL 改色車漆保護膜系列共推出 16 款靈感源自原廠車色的高級色彩，並提供亮光、消光與金屬光澤三種質感選項，滿足不同風格偏好的車主需求。告別透明車漆保護膜的單一選擇，XPEL改色犀牛皮以16款靈感源自原廠車色的高級色彩，提供業界領先的10年保固，展現自然協調且不失個性的風格。改色車漆保護膜的上市進一步完善了 XPEL 汽車保護膜的產品陣容，也是車主們引頸期盼以久的產品。從透明到彩色車漆保護膜、內飾保護膜、汽車隔熱紙，到前擋玻璃保護膜，XPEL 以創新科技引領汽車保護CARLINK鏈車網 ・ 20 小時前
Volvo歲末祭百萬大禮！入主享「低首付、零利率」多元購車優惠再抽「北歐極光自由行」
承繼北歐斯堪地那維亞的文化精髓與人文薈萃，Volvo汽車帶給消費者的是獨樹一格、簡約典雅的風尚豪華感受。為回饋廣大車主的支持，於指定期間內購買Volvo全車系任一車款，不僅可享低首付、零利率等多元購車財務方案外，凡於2025年11月1日起至2026年2月9日期間掛牌之車主，還可參加總價值達20萬元之「北歐極光自由行」抽獎活動，讓更多喜歡Volvo的消費者，以輕鬆且彈性的方式，體驗北歐品牌所代表的純粹駕馭與安心守護，更有機會親遊蘊育Volvo的北歐大地。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
「保齡球式」衝撞待轉區 73歲男駕駛撞8機車1死8傷
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區昨(16)日下午5點多，一名73歲老翁開車經土庫一路，他從陸橋下來，想要右轉進巷子，沒想到撞到直行的機車，接著又撞上待轉區的7輛機車，造成9人受傷，有人被拖行，有人骨折、挫傷，其中一人傷勢嚴重，急救後還是宣告不治！！監視器畫面拍下，直行中機車遭到一輛轎車撞上後，緊接著車輛持續往前，撞擊待轉格內的機車騎士。遭撞的機車騎士，倒地不起，現場散落車輛零件等雜物，一片狼藉。華視新聞記者林柏睿說：「這些機車其實它的車頭板金零件，都是有出現變形甚至毀損的一個情況。」遭撞的騎士們，共9人，分別被送往醫院救治，但當時，遭到撞擊的50歲男騎士，送醫後宣告不治，遺留現場的車輛，車殼後照鏡全被撞斷，可見當時撞擊力道，並不小。記者VS.附近住戶說：「(就是剛剛車禍的東西喔)對，剛那個警察，叫我先放這邊。」附近住戶說：「他不快就像撞球這樣，先撞一輛又撞一輛。」事故發生在昨(16)日下午5點多，73歲陳姓男駕駛，從高雄楠梓區土庫一路陸橋行駛而下，就在右轉過程，先是與直行機車，發生擦撞，接著疑似為了回正車輛，又撞上路旁待轉區的7輛機車，有人被撞得倒地不起，還有騎士被拖行，分別有骨折及擦挫傷情形。記者VS.肇事駕駛說：「沒有暴衝，我就順順的開下來要開到慢車道，(車速有比較快嗎)慢慢的。」楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄說：「陳姓駕駛未飲酒情事。」陳姓駕駛未飲酒，警方初步排除駕駛酒駕，只是釀成1死8傷事故意外，陳姓駕駛後續也被依照，過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，將要查明，詳細事發經過。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
彰化男過馬路遭女駕駛撞飛！重傷昏迷送醫搶救中
彰化市彰南路二段15日晚間發生嚴重車禍，一名王姓女子開車直行經過路口時，撞上一名正在穿越馬路的李姓男子。男子遭猛烈撞擊後彈飛落地，頭胸與四肢多處受傷，送醫時已失去意識，目前仍在加護治療。中天新聞網 ・ 1 天前
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
全國首款油電機車 PGO 威力125 榮獲第34屆台灣精品獎
全國第一台油電機車 PGO 威力125 榮獲 第34屆台灣精品獎 殊榮，PGO 摩特動力再次以卓越的造車工藝與創新技術，為台灣機車產業寫下新里程碑。這項榮耀不僅彰顯 PGO 在製造品質上的堅強實力，更象徵台灣在油電機車領域的技術進步與創新能量。 PGO 摩特動力機車自創立以來，秉持著「沒有最好、只有更好」的造車理念，連續 22 年榮獲台灣精品獎，為機車產業樹立技術與品質標竿。 這次 威力125 結合 PGO 自主研發的 AI智能雙動力系統，成功將「油車的動力」與「電車的節能」完美整合，打造出能源局認證一級節能，每公升可跑 65.6 公里的冠軍油耗表現，威力125 絕對是兼具性能與經濟性的新世代…CarFun玩車誌 ・ 1 天前