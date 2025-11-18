婦開車「油門誤當煞車」 連環撞進服飾店玻璃門全碎

婦誤踩油門撞毀服飾店。（圖／TVBS）

嘉義縣朴子市發生一起驚險車禍，一名68歲鍾姓婦人在購物後準備開車離開時，因誤將油門當成煞車踩下，導致車輛失控。這輛黑色轎車先是急速倒車，隨後又往前衝撞，造成服飾店前的機車和衣架遭到撞毀，店面玻璃門也被撞碎。所幸事故中沒有造成任何人員傷亡，但財物損失不小，後續責任歸屬及賠償金額可能相當可觀。

婦誤踩油門撞毀服飾店。（圖／TVBS）

事故發生於17日中午11點多，當時鍾姓婦人在朴子市的店家購物完畢後，準備駕車離開。根據她的說法，自己因為誤將煞車當成油門踩下，導致車輛先是快速倒退，接著又想往前行駛，卻意外直接衝進了服飾店內。黑色轎車原本停在停車格內，卻突然往後衝，接著又往前行駛，撞飛機車後又撞進服飾店內。

廣告 廣告

店內員工聽到巨大撞擊聲後立即衝出來查看情況。一位穿著紅衣的婦人當時正要上前關心，卻發現車輛又開始後退，嚇得急忙跳開，幸運地避免了被波及的危險。附近民眾也紛紛湧上前關心駕駛，不解為何才剛開車起步就發生意外。嘉義縣警局朴子派出所副所長許智程表示，這起事故造成停車場內2部機車及店家衣架遭到撞擊，現場有車輛及財物損壞，但所幸沒有人員受傷。

服飾店的玻璃大門被撞得粉碎，店家清理現場時收集了好幾袋的碎玻璃。雖然店面受損嚴重，業者仍在隔天照常營業，只能暫時以塑膠布代替被撞毀的門。除了店門毀損外，員工的機車和店內衣架也全部被撞毀。雖然這名婦人並非酒後駕車，但因誤將油門當煞車踩下而釀成大禍，後續的責任歸屬及賠償金額預計不會是小數目。

更多 TVBS 報導

汽車違規右轉釀1死8傷 便當店菲籍老闆剪髮途中遇劫

甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛 男被壓車下幸平安無事

離婚仍帶妻出遊慶生！ 租特斯拉南下 高速衝撞釀1死7傷

租特斯拉到墾丁玩！高速撞擊水泥車 波及4貼機車釀1死7傷

