婦闖北港溪「野溪溫泉」 突遭落石砸頭滿臉血

南投北港溪峽谷有野溪溫泉秘境在網路上爆紅，一名婦人跟朋友相約前往，卻被落石砸中頭部，幸好送醫後無生命危險，不過這個地方明明都有公告「禁止進入，發生意外後果自負」，仍會有許多遊客擅闖，不僅地質不穩、落石多，連救援難度都很高，只要發生意外都讓救難人員涉險進去救人。

救護人員趕抵現場後，趕快將女子移到擔架上加壓止血，但女子的脈搏逐漸薄弱。

這起落石意外就發生在8日下午2點多，台北58歲王姓婦人和朋友相約到南投仁愛的北港溪峽谷，3人疑似想走施工便道，前往野溪溫泉，王姓婦人被突如其來的落石砸中，當場頭破血流倒地，不過由於事發地點在烏溪上游，山壁高聳道路狹窄，救護車根本沒辦法進入，惠蓀林場緊急調派內部小貨車，終於進入峽谷，最後將傷者載到寬闊道路，由消防隊員接手，還好沒有生命危險。

南投國姓消防分隊隊員陳廷翰：「有一名傷者然後被落石砸中，那接觸到患者的時候，左前額已經有一處大量的出血，那有嚴重的撕裂傷約十公分。」

惠蓀林場內的北港溪秘境有天然的一線天峽谷地形，還有野溪溫泉能泡，每年冬季枯水期一到，就會吸引一堆人前往朝聖，因為過於危險，早已被公告禁止進入，清楚寫著北港溪河床，非開放區禁止進入，如果發生意外後果自負。

險遭落石砸蘇先生：「快逃哈哈哈。」

日前也有遊客擅闖結果遇到落石，一群人狂奔進去，也被打算撤退。每到假日門口管制門，就像菜市場一樣，一堆遊客登山團進入，對於禁止公告完全視若無睹，但因為裡面屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，一旦發生意外，消防拔山涉水救援，來回一趟最少2小時起跳，困難重重，不僅救援難度極高，更可能為了美景，付出慘痛代價。

