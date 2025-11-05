婦陷詐抵押房產檢警及時阻詐保婦千萬逮八人。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

高雄一名謝姓婦人誤信LINE投資群組，於今年四、五月間在高雄機場與詐團多次面交現金，金額高達四百五十萬元，詐團成員並設局指示謝婦抵押房屋借貸，所幸謝婦家人察覺異狀，報警求助，高雄航警局得知後，與高雄市警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，檢警埋伏佈線，成功逮捕車手鍾姓男子，查扣現金四百七十六萬元及犯案車輛保時捷凱燕休旅車，成功攔阻詐團得逞。謝婦也因此才驚覺自己深陷「假投資真詐騙」的陷阱，檢警後續在高雄、台中逮捕四名車手、三名金主。

這名謝姓婦人在LINE投資群組「善信投資公司」中誤信詐騙集團能獲取上億元獲利，竟於今年四、五月間在高雄機場與詐團多次面交現金四百五十萬元。詐團成員進一步設局，指示謝婦抵押房屋

借貸，並刪除對話紀錄以掩飾行蹤，所幸謝婦家人察覺異狀，報警求助，高雄航警得知後，與高雄市警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請臺灣高雄地方檢察署時任良股檢察官任亭、檢察官黃莉紜指揮偵辦，緊急展開行動，警方先於六月十八日晚間六時許在高雄國際機場埋伏佈線，謝婦依照詐團指示，提領托運行李內的現金四百五十萬元，準備於「變裝」後面交，但詐團臨時改變地點，指示謝婦搭乘詐團自備的白色保時捷凱燕休旅車離開機場，警方為確保人身安全，隨即於小港區沿海路口展開攔截行動，當場逮捕二十七歲鍾姓車手，查扣謝婦面交的現金四百七十六萬元，成功攔阻詐團得逞。

經專案小組深入追查，發現鍾嫌與詐騙集團密切合作，並透過三十三歲金主代理人蔡姓男子鎖定具不動產的被害人，以高利借貸名義引誘受害人抵押房屋，實際卻是詐團設下的圈套。警方比對全國地政資料後，發現該集團涉嫌多起類似案件，甚至以合法借貸掩飾詐騙行為，一旦被害人無法償還貸款，房屋便遭詐團以低價奪取。警方呈報上情後，依承辦檢察官指揮，展開搜索，後續在高雄、台中逮捕三十八歲俞姓、二十七歲游姓、四十四歲董姓等四名車手及四十八歲劉姓、五十二歲陳姓二名金主，成功瓦解該起跨區詐騙網絡。

航空警察局高雄分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，投資前務必查證來源真偽，勿輕信「穩賺不賠」、「高報酬」的話術，切記「一步詐，步步詐」。若接獲可疑投資邀約或金錢匯款指示，應立即撥打

「一六五」反詐騙專線查證，警政機關也將持續加強打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。