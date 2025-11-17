婦離奇死亡 男友載屍趴趴走

高雄市鳳山區17日發生離奇死亡案件，一名男子向轄區派出所報案，稱母親的男友突然打電話來，丟下一句「你媽死了」便失去音訊，讓他焦急不已，警方於1小時內攔截到失蹤2人車輛，並確認報案人母親已明顯死亡，且在車內查獲毒品，初步懷疑是吸毒暴斃，但也不排除朝「他殺」偵辦，詳細死因仍有待今日相驗遺體釐清。

據了解，死者約50多歲，育有1子1女，目前與相近歲數的男友同居。昨日中午死者兒子接到死者男友來電，對方僅簡短交代「你媽死了」，且話語中不僅傳遞心情低落感受，並透露正載著遺體上國道10號往屏東方向行駛，隨後就失去聯繫。兒子聞訊後擔心母親安危，且一直撥打電話又無人接聽，焦急地於下午1時許向警方報案。

警方獲報後立即追查，透過監視器與通聯定位紀錄，掌握到死者與男子車輛動向，發現車輛並未離開高雄市，而是在鳳山區一帶出沒，警方迅速派員前往攔截，果然在車內發現報案人母親，但已明顯死亡。

警方勘查，駕駛的車輛為試駕車，遺體躺在後座，且一旁有行李箱，還查獲毒品。死者同居男友被警方帶回警局，初步了解2人均有毒品前科，後續將對死者男友驗尿釐清是否有毒品反應；至於報案人母親的死因，警方表示已報請檢察官相驗，今日會有初步結果。

據悉，死者與男友都曾涉入毒品案，因死者未與子女同住，子女對於母親的交友圈、男友身分所知不多，是否為吸毒暴斃，以及男友載遺體離開住處，是否要棄屍隱瞞，還是另有隱情？全案由檢警偵辦釐清中。