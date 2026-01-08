婦頭痛自家醫院看病5次找無症狀 轉院竟腦梗塞亡 癌末夫淚訴院方延誤

台中一名婦人因頭痛，在自家工作醫院就診五次始終查不出原因，未料轉至台中榮總後才知腦部靜脈栓塞，醫師直言送來的時候已經太晚。（示意圖，與內文無關／資料照）

一名婦人在台中某醫院服務數十年，去年11月起開始出現頻繁頭痛，在就職醫院看了5次，卻都找不出問題，沒想到轉到台中榮總後就陷入昏迷，並在一個月後病逝，中榮醫師直言送來的時候已經太晚，讓癌末丈夫悲憤不已，認為妻子服務的醫院延誤就醫導致，事後也不聞不問。

郭先生先後在臉書社團「爆料公社」與Google Map上留言，控訴台中某醫院疑似延誤就醫，他表示妻子已經在該醫院服務長達14年，到了去年11月起，開始出現頻繁頭痛，8日看了第一次醫生簡單開藥處置，但狀況並未緩解，10日再度就診，卻仍被開藥打發。到了13日妻子看東西出現重影，於是到眼科就診；17日、21日又因頭痛持續就醫，卻仍沒被重視，到了隔天，也就是22日，妻子肢體反應遲緩，他親自陪同妻子就診，這才得知原來妻子此前已經多次求診。

癌末夫悲憤在Google Map評價上留言，控訴院方延誤就醫。（圖／翻攝自Google Map）

23日一直都相當早起念經的妻子卻遲遲未起床，讓郭先生覺得事情非同小可，希望改到台中榮總就醫，但遭到對方拒絕，表示24日要去看診醫院照MRI。未料到了24日當天早上，妻子左手已經拿不住水杯，他不顧妻子要求，強制載她到台中榮總急診，下午轉急救開始插管治療。

郭先生說，榮總醫師表示病況非常嚴重，腦部靜脈栓塞已導致出血蔓延整個右腦，反問怎麼會這麼晚才送來，讓他崩潰不已，無法接受，再去諮詢腦外科醫師，對方認為可能是細菌感染或是疫苗副作用導致，郭先生拿起妻子健保卡查詢就診紀錄，才發現原來妻子10月初在任職醫院接種疫苗，質疑明明有這些紀錄，為何該醫院沒有想到這個可能性，翻閱妻子對話紀錄，自從接種疫苗後就開始出現許多不適症狀，就連同事都勸說換間醫院看看，她一再選擇相信任職醫院，卻換來這結果。

郭先生表示自己並非醫療專業，因此只想問2個問題，其一是為何整整半個月時間，該醫院都查不出妻子腦部的栓塞？更何況是每天見面的自家員工，導致最後送到中榮已經太晚。其二是妻子在榮總急救一個月，準備喪葬事宜將近兩周，期間僅有同事來關心，醫院高層卻始終不聞不問，沒有說明，連弔唁、花籃都沒有，「難道妻子在管理層眼裡如此卑微？」郭先生自述自己已經癌末，隨時都可能撒手人寰，無力訴訟，因此沒打算提告，只想知道真相。

對此醫院反駁延誤就醫說法，指出11月17日醫生已進行電腦斷層掃描，結果沒有異常，因此安排24日MRI檢查，但患者沒回診，患者住院期間也有指派護理師關心並連絡，也可以請郭先生來醫院，由醫師做完整說明，醫院也會協助後事處理。

