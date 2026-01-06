婦頻請小吃店店員「幫點眼藥水」 社會局介入關懷

該名婦人自稱獨居、無人照顧，多次進入店內並非為了用餐，而是請求店員協助她點眼藥水。（圖／東森新聞）





台北市萬華區一間開業半年的小吃店，近期因一名婦人的頻繁造訪而感到困擾。該名婦人自稱獨居、無人照顧，多次進入店內並非為了用餐，而是請求店員協助她點眼藥水。店家起初基於同情心熱心幫忙，不料婦人造訪頻率逐漸失控，甚至連續兩週「照三餐」報到，不僅佔用座位且影響營運，店家無奈之下只好尋求警方協助。目前社會局已介入了解，澄清婦人並非獨居，將派社工進行訪視關懷。



據了解，該小吃店位於萬華區，開業僅約半年。店長胡先生表示，這名婦人每次到店裡，都會要求員工協助點兩到三罐不同的眼藥水；原本一天一次，後來演變成一天三次，彷彿照三餐來報到。胡先生無奈指出，婦人在未消費的情況下，經常長時間佔據座位一至兩個小時，並希望店員手邊工作有空檔時，能撥出10到20分鐘專程幫她處理點藥水的問題，這對店家造成了不小的負擔。

面對婦人連續兩週的頻繁請求，店員楊佳佳透露，婦人聲稱自己目前沒有家人、處於獨居狀態，讓人聽了於心不忍。但楊佳佳也坦言，身為餐飲從業人員，頻繁接觸藥品與患部確實有衛生方面的疑慮，加上次數過於頻繁，已對工作造成困擾。店員們雖然同情婦人處境，但也希望能由社會局或其他專業單位介入，提供她更適當的協助。



由於婦人行徑已影響店家運作，業者最終不得不請警方到場協助排解，員警了解狀況後已先勸導婦人離開。經側面了解，該名婦人也曾向附近其他店家求助。對此，台北市社會局初步釐清後表示，該名婦人事實上並非獨居，目前已指派社工前往訪視並給予必要協助。店家也期盼在相關單位介入後，婦人能獲得妥善的照護，讓事件圓滿落幕。

